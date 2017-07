Sessions plánuje zostať ministrom tak dlho, ako si bude Trump želať

Na archívnej snímke Jeff Sessions. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júla (TASR) - Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions plánuje zotrvať vo svojej funkcii tak dlho, ako si bude želať prezident Donald Trump. Vyjadril sa tak po tom, ako dal Trump v priebehu posledného týždňa opakovane najavo, že nie je spokojný s jeho pôsobením.povedal Sessions pre agentúru AP počas štvrtkovej návštevy Salvádoru. Zároveň pripustil, že Trump má plné právo nájsť si iného ministra spravodlivosti.Sessions napriek tomu tvrdí, že medzí ním a prezidentom panujea má preto záujem naďalej presadzovať jeho agenduAgentúra AP v uplynulých dňoch informovala, že Trump sa údajne zhováral so svojimi poradcami o možnom odvolaní Sessionsa. Šéf Bieleho domu je totiž stále pobúrený rozhodnutím ministra zostať mimo vyšetrovania údajných zásahov Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA.Bývalý senátor Sessions nastúpil do čela rezortu spravodlivosti vo februári tohto roku. O mesiac na to sa vzdal vedenia vyšetrovania tzv. ruskej stopy v amerických voľbách, ktoré viedlo jeho ministerstvo. Urobil tak po tom, ako vyšli najavo jeho tajné schôdzky s ruským veľvyslancom z čias prezidentskej kampane.