Šesť politických strán zverejnilo transparetný účet pre voľby do VÚC

Bratislava 4. augusta (TASR) - Šesť politických strán a hnutí už má zverejnený transparentný účet na webstránke ministerstva vnútra. Ide o KDH, Most-Híd, SaS, SNS, Smer-SD a SMK. Verejnosť tak môže sledovať, ako v kampani pre novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) míňajú peniaze.Najviac má aktuálne na účte Smer-SD, a to 462.481 eur z pôvodných 500.000 eur. Takmer 250.000 eur eviduje po doterajších výdavkoch Most-Híd, na účte mal predtým 450.000 eur. Stotisíc mala SaS, ktorej aktuálna suma na účte je 67.508 eur. Približne 28.994 z pôvodných 30.000 eur má KDH. SNS evidovala 15.000 eur, teraz má na účte 14.764 eur. Účet SMK uvádza 10.481 z pôvodných 12.900 eur. Transakcie na účtoch sú z mesiacov jún, júl a august.Takmer všetky z týchto strán avizovali, že finančne pomôžu svojim kandidátom na predsedov krajov, ale ich kandidáti si budú platiť kampaň sčasti aj sami. SaS financuje kampaň výlučne sama, jej kandidáti na predsedov krajov si ju teda sami neplatia. Strany zhodne tvrdia, že neprekročia zákonné limity.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra 2017. Oficiálna kampaň sa začala 28. júna. Môžu ju viesť politické strany, hnutia, samotní kandidáti aj zaregistrované tretie strany. Politické strany majú limit 500.000 eur, kandidáti 250.000 eur a tretie strany 25.000 eur. Do nákladov sa započítavajú aj prostriedky vynaložené na propagáciu tri mesiace pred vyhlásením volieb.Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, hnutia, koalície politických strán a hnutí, kandidátov a tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.