Sestier ubúda a mladých povolanie neláka, upozorňuje komora

Na archívnej snímke prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 12. júla (TASR) - Záujem mladých vykonávať povolanie sestra v posledných rokoch podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek klesá. Jej šéfka Iveta Lazorová nevidí problém v tom, že by odbor nechceli študovať, ale že do slovenského zdravotníctva nakoniec pracovať nejdú. Výsledkom má byť, že kým zo systému odchádzajú tisíce sestier, nových prichádzajú len stovky. Sestry dlhodobo hovoria, že v systéme ich chýba asi 12.000. Príčin má byť viacero. Riešenie vidia vo vytvorení vhodných podmienok pre ich prácu.uviedla Lazorová. Komora poukazuje, že sestry na Slovensku majú po tých maďarských najnižšie platy v Európskej únii. Mladých má tiež odrádzať korupcia či ignorácia nespokojných zdravotníkov politikmi.Štatistky komory ukazujú, že za posledných päť rokov viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo." priblížil člen prezídia a rady sesterskej komory Milan Laurinc. Z 42.239 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku ich má byť vo veku 22 až 24 rokov 718.Sestry, ktoré vyštudujú, odchádzajú pracovať radšej do zahraničia, tvrdí komora. Podľa členky jej rady Dany Zrubcovej, zahraničné zdravotnícke zariadenia robia na mnohých vysokých školách nábor študentov ošetrovateľstva už po ukončení prvého ročníka. "Naši študenti v rámci programu Erasmus pravidelne absolvujú študijné pobyty a odborné stáže v zahraničí, a keďže manažéri zisťujú, že sú odborne veľmi dobre pripravení pre prax, tak im už tam ponúkajú pracovné pozície. Sme radi, že naši absolventi získavajú po ukončení štúdia pracovné skúsenosti aj v zahraničí, problém však je, že sa už nechcú vrátiť späť, keď porovnajú pracovné podmienky v iných členských štátov Európskej únie a u nás," zhrnula Zrubcová.