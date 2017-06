Šesťnásobný grandslamový šampión Boris Becker zbankrotoval

Boris Becker Foto: TASR/AP Photo Boris Becker Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. júna (TASR) - Šesťnásobnému grandslamovému šampiónovi, bývalému nemeckému tenistovi Borisovi Beckerovi, vyhlásil v stredu londýnsky súd osobný bankrot. Právnik 49-ročného Beckera síce žiadal ešte o jednu možnosť vyplatiť dlhy, ale zodpovedná registrátorka Christine Derrettová to zamietla.Podľa nej totiž neexistujú dôvody domnievať sa, že Becker v dohľadnej dobe dlhy splatí. Nemcov právnik John Briggs argumentoval, že jeho klient by mohol splatiť dlh po dohode so španielskou bankou ohľadom zastavenia jeho nehnuteľnosti na Mallorce, ale to by trvalo najmenej mesiac. Becker žije v Londýne, ešte nedávno trénoval Srba Novaka Djokoviča a je aj televízny komentátor.