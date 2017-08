Šestnásť rokov po útokoch na WTC identifikovali ich ďalšiu obeť

Na snímke z 11. septembra 2001 záber na teroristický útok na newyorské dvojičky WTC. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. augusta (TASR) - Úrad hlavného patológa New Yorku identifikoval telesné pozostatky muža, ktorý zahynul 11. septembra 2001 pri útoku na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku. Ako spresnila agentúra AP, ide o prvú identifikáciu obete útokov na USA od marca roku 2015. Totožnosť muža na žiadosť jeho rodiny nezverejnili.Odborníci sa naďalej - pomocou analýzy a porovnávania DNA i ďalšími metódami - snažia skompletizovať a identifikovať pozostatky 2753 ľudí, ktorí prišli o život 11. septembra 2001, keď civilné lietadlá unesené islamistickými útočníkmi narazili do výškových budov WTC a spôsobili ich zrútenie.Doteraz boli identifikované pozostatky 1641 obetí. Oficiálne potvrdená tak nie je totožnosť asi 40 percent obetí, takže z pohľadu zákona sú stále považované za nezvestné.Psychológovia upozorňujú, že tento pretrvávajúci stav má negatívne dôsledky pre príbuzných a blízkych obetí, ktorí tak nemôžu prežiť a spracovať svoj smútok. Všetci zainteresovaní hovoria v tejto súvislosti oV mesiacoch, ktoré nasledovali po útokoch v New Yorku, pátracie tímy na mieste zrútenia WTC na Manhattane našli 21.906 fragmentov telesných pozostatkov, pričom asi 9000 z nich nebolo vhodných na testy DNA.Členovia skupiny expertov, ktorí sa zaoberali identifikáciou, ešte v roku 2005 vysvetlili, že stav telesných pozostatkov bol rôzny - od takmer kompletných tiel cez úlomky obhorených kostí po popol a prach - spôsobila to skutočnosť, že na mieste činu ešte tri mesiace po útokoch pretrvávalo tlenie s teplotou presahujúcou 1000 stupňov Celzia.