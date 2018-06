Sestra vojvodkyne Kate je tehotná

Mladomanželia Pippa Middletonová, švagriná britského princa Williama - sestra jeho manželky Kate a milionár James Matthews sa usmievajú po tom, ako sa zosobášili v kostole Sv. Marka v Englefielde 20. mája 2017. Foto: TASR/AP Mladomanželia Pippa Middletonová, švagriná britského princa Williama - sestra jeho manželky Kate a milionár James Matthews sa usmievajú po tom, ako sa zosobášili v kostole Sv. Marka v Englefielde 20. mája 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. júna (TASR) - Pippa Middletonová, sestra britskej vojvodkyne z Cambridgea, je tehotná. Ako uviedla v týždenníku obchodnej siete Waitrose, má za sebou prvý trimester tehotenstva a na rozdiel od svojej staršej sestry netrpí rannými nevoľnosťami.Dohady o tom, že Pippa Middletonová a James Matthews sa stanú rodičmi, sa v britskej tlači objavili pred šiestimi týždňami.Vo svojej najnovšej rubrike o fitnes, ktorú pravidelne píše pre bezplatný týždenník Waitrose, 34-ročná Pippa Middletonová napísala, že prvých 12 týždňov jej tehotenstva bolo bezproblémových, bez ranných nevoľností, ktoré zakaždým trápili je staršiu sestru Kate.Dodala, že vďaka tomu pokračovala v obvyklom spôsobe života. Uvedomila si však, že tehotenstvu bude musieť prispôsobiť svoje zvyky pri cvičení, na ktoré chodievala štyri či päť dni do týždňa. Teraz sa chce tréningom venovať tri či štyrikrát do týždňa a cvičiť menej intenzívne. Prestala napríklad s behom a namiesto neho sa zvolila chôdzu, bicyklovanie a plávanie.Uviedla, že ako fanatička do športu si prezrela mnoho kníh a webových stránok a hľadala informácie o cvičení počas tehotenstva, ale je sklamaná nedostatkom odporúčaní, "čo môžete a čo nemôžete robiť.""Je to moje prvé tehotenstvo. Mám mnoho otázok, na ktoré stále nemám odpoveď," napísala. Týkajú sa napríklad podaní pri tenise, bezpečnosti pri plávaní, vyhýbania sa niektorým jogovým cvičeniam či posilňovania brušného svalstva.Napísala, že si všimla zmeny na svojom tele i nárast hmotnosti, ale verí, že aj vďaka cvičeniu a športu bude mať zdravé tehotenstvo, pôrod i zotavovanie po ňom, takže po narodení bábätka si opäť oblečie svoje obľúbené džínsy.Dodala, že síce nevie, čo jej najbližšie týždne prinesú, ale svojich čitateľov ubezpečila, že sa s nimi každý mesiac podelí o svoje skúsenosti a novinky.Middletonová a Matthews sa zosobášili vlani 20. mája v Englefielde.