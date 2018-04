Šesťročné znásilnené dievčatko z Indie prehralo po týždni boj o život

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Naí Dillí 30. apríla (TASR) - Šesťročné indické dievčatko, ktoré pred týždňom 23-ročný muž znásilnil a škrtil v škole, prehralo v nedeľu svoj boj o život. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa indické úrady.Dievča našli v bezvedomí 21. apríla v škole v okrese Katak v štáte Urísa so zraneniami hlavy a genitálií a so známkami škrtenia na hrdle. Polícia podozrivého páchateľa zadržala.Podľa predbežného vyšetrovania muž vlákal dievča do priestorov školy, keď si išla kupovať keksy.uviedol jeden z predstaviteľov polície.V nemocnici v meste Katak sa ju snažil zachrániť tím špecialistov, ale v nedeľu zomrela na zástavu srdca. Jej sestra požaduje rýchly súdny proces a trest smrti pre páchateľa.Agentúra DPA pripomína, že nedávne prípady znásilnení mladých dievčat v Indii vyvolali hnev širokej verejnosti. Indická federálna vláda nedávno schválila prísne tresty za sexuálne násilie voči deťom vrátane trestu smrti pre páchateľov znásilnení dievčat mladších ako 12 rokov.