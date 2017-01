Sestry by mali dostať viac kompetencií

Foto: Oliver Ondráš Foto: Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce motivovať sestry, aby neodchádzali pracovať do zahraničia, ale zostali na Slovensku. Tvrdí, že ich v systéme chýba asi 6000. Plánuje im posilniť kompetencie, vypracovaný koncept chce predstaviť v najbližšom období. Rezort by ho mal mať hotový koncom tohto januára. Povedal to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Ministerstvo by chcelo sestrám upraviť právomoci, napríklad podľa stupňa vzdelania, ale i v domácom ošetrovateľstve. Sestry dlhodobo poukazujú na to, že štát by sa mal tejto problematike viac venovať. Zdravotníckym pracovníkom chce rezort zatraktívniť aj vzdelanie.vysvetlil Drucker. Šlo by podľa neho napríklad o inkontinenčné pomôcky. Ministerstvo zdravotníctva plánuje sestry odbremeniťDrucker sa nebráni ani téme o zvyšovaní miezd sestier.uviedol Drucker. Podiskutuje o tom s nimi.Šéf rezortu si je vedomý, že sestry saOpäť ich dostať do systému podľa neho nebude jednoduché, chce sa o to pokúsiť.priznal.Minister zdravotníctva nerozumie niektorým odkazom sestier cez médiá. Rokovania s nimi podľa neho prebiehajú racionálne. Nemyslí si, že pre sestry robí málo a neplní projekty. Mrzí ho, že si to sestry zrejme myslia. Nedá sa však všetko urobiť zo dňa na deň, treba na to čas.Potvrdila to aj ministerská sestra Tatiana Hrindová, ktorá pôsobí na ministerstve zdravotníctva a je členkou sesterskej komory. Viaceré projekty potrebujú, myslí si. Poukazuje, že rezort je ochotný otvorene diskutovať o témach, v minulosti to podľa nej tak nebolo.Ministerstvo zdravotníctva plánuje v budúcnosti upraviť kompetencie aj záchranárom a fyzioterapeutom.