Sestry by po novom mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky

Bratislava 20. augusta (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky by od budúceho roka mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa mení aj právna norma o liekoch a pomôckach.povedala štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská.Zoznam pomôcok bude podľa jej slov presne definovaný. Pôjde napríklad o polohovateľné podložky, plienky či náplasti. Predpisovať ich budú môcť len sestry-špecialistky s pokročilou praxou, s vlastným kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zmluvou so zdravotnou poisťovňou.vysvetlila Kalavská.Ministerstvo si od tohto kroku sľubuje aj efektívnejšie využívanie finančných zdrojov z verejného zdravotného poisteniazdôvodnilo svoj návrh.