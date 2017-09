Sestry z V4 vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Vysoké Tatry 21. septembra (TASR) – Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je problémom len Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou na tému Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa dnes na tom zhodli predstavitelia sestier a odborníci na ošetrovateľstvo z krajín V4. Zároveň vyzvali predstaviteľov miestnych vlád, aby problém riešili systémovo v spolupráci s európskymi inštitúciami. Uviedla to dnes počas tlačovej konferencie vo Vysokých Tatrách prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová.konštatovala Lazorová.Prezidentka Poľskej komory sestier a pôrodných asistentiek Zofia Malas uviedla, že Poľsko je podľa štatistík OECD v počte sestier na chvoste krajín V4, pričom sestry vyčerpáva aj to, že musia robiť celú ošetrovateľskú činnosť, keďže nemajú žiadny pomocný personál. Slovensko sa pomedzi krajín V4 nachádza na treťom mieste.doplnila Lazorová. V Poľsku majú rovnako aj málo mladých zdravotných sestier, teda ak odídu zdravotné sestry do dôchodku, môže nastať v krajine ich akútny nedostatok.Predseda českej Profesijnej a odborovej únie zdravotníckych pracovníkov Tomáš Válek varoval Slovensko, aby sa nevydalo zlou cestou ako Česká republika, ktorá zrušila registráciu a celoživotné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a porušila tak smernice EÚ.povedal Válek. Na Slovensku je priemerná hrubá mzda sestier podľa Lazorovej vo výške zhruba 1020 eur. Ako doplnila, v tejto sume sú zarátané aj nadčasy, ktorých majú zdravotné sestry veľa.Podľa člena Prezídia a Rady SKSaPA Milana Laurinca je vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku v súlade s legislatívou EÚ a slovenské sestry sú využiteľné v ktorejkoľvek krajine Európy.povedal Laurinc.Cieľom dvojdňovej konferencie (21. - 22.9.) je diskusia o viacerých aktuálnych témach a problémoch, pričom najhlavnejšou je oblasť vzdelávania a kompetencie sestier a pôrodných asistentiek z medzinárodného hľadiska. Na konferencii sa preberala aj téma potreby zdravotníckeho asistenta, ale aj stratégie rozvoja ošetrovateľstva a pôrodných asistentiek v zahraničí či systém duálneho vzdelávania.