Settele: Rozhodnutie súdu v zmenkovej kauze je útok na nezávislé médiá

Na snímke budova TV Markíza. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Rozhodnutie súdu v kauze zmeniek týkajúcich sa TV Markíza je ďalším útokom na nezávislé médiá v 20-ročnej histórii televízie, a takýto pretrvávajúci stav je dôvodom na vážne obavy. V písomnom stanovisku súkromnej televízie to v piatok vyhlásil jej generálny riaditeľ Matthias Settele.Oznámil, že TV Markíza sa odvolá voči rozsudku sudkyne Okresného súdu Bratislava V. Zuzany Maruniakovej, ktorá vo štvrtok (26.4.) rozhodla o tom, že bývalý štatutár TV Markíza Pavol Rusko a ako ručiteľ aj televízia sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera.TV Markíza je podľa jej šéfa týmto prvostupňovým rozhodnutím šokovaná. Udalosti, ako je tento rozsudok, potvrdzujú z pohľadu Settelehovyhlásil generálny riaditeľ Markízy, ktorý pripomenul kauzu Gamatex z konca minulého tisícročia.Skutočnosť, že takýto stav pretrváva na Slovensku, je dôvodom na vážne obavy, uviedol ďalej Settele.zhrnul.Sudkyňa vyniesla verdikt v prvom z trojice súdnych sporov, v ktorých firma podnikateľa Kočnera požaduje preplatenie troch zmeniek v celkovej hodnote viac ako 42 miliónov eur týkajúcich sa TV Markíza. Podnikateľ Kočner podľa Maruniakovej pred súdom preukázal, že je riadnym majiteľom zmenky a má právo požadovať zmenkovú sumu. Argumenty televízie naopak označila na nedôvodné a nepreukázané, televízia podľa nej neuniesla dôkazné bremeno svojich tvrdení.Zmenky z roku 2000, ktoré podľa tvrdenia Pavla Ruska mali definitívne vyriešiť spor s Gamatexom, považuje TV Markíza za podvodné. Podľa Setteleho to aj dokáže, ak dostane šancu. Sudkyňa vo štvrtok z dôvodu hospodárnosti odmietla dokazovanie, ktoré televízia pred súdom navrhovala.vytkol generálny riaditeľ.Televízia pred súdom tiež poukazuje na to, že zmenky sa objavili až po 16 rokoch a nemá ich v účtovníctve ani televízia ani firmy Mariána Kočnera. Vo štvrtok tiež predložila dokument, z ktorého vyplýva, že Pavol Rusko pri predaji Gamatexu v roku 2000 vyhlásil, že medzi firmami už neexistujú žiadne záväzky.