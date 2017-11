Ševariková a Menner získali ocenenie Hráč mesiaca október

Na snímke vo výskoku nový hráč Nitry Anton Lukas Menner Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 4. novembra (TASR) - Srbská volejbalistka Nataša Ševariková (STRABAG Volleyball Club) a rakúsky smečiar Anton Menner (VKP Bystrina SPU Nitra) získali ocenenie Hráč mesiaca október v extralige žien, resp. mužov. Legionárska dvojica sa môže pochváliť premiérovým víťazstvom v ankete, ktorú Slovenská volejbalová federácia odštartovala v sezóne 2017/2018. Informáciu priniesla internetová stránka svf.sk.Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Belehradu mala veľký podiel na skvelom vstupe STRABAGU do nového ročníka. Vicemajster vyhral všetkých sedem úvodných zápasov, nestratil ani bod a za kratší koniec ťahal len v dvoch setoch. Ševariková sa s krajankou Ivanou Radonjičovou delí s 81 bodmi o prvé miesto na čele klubovej produktivity. Prihrávajúca smečiarka zaznamenala 9 es, 7 blokov a 64 bodov pridala útokom. V počte bodov na set (4,26) je kapitánka STRABAG-u na treťom mieste celej extraligy. V zápasoch proti Slávii EU a COP Nitra sa stala najužitočnejšou hráčkou (MVP). Finalistkami na ocenenie Hráčka mesiaca október boli Romana Hudecová (STRABAG), Karin Šunderlíková (Slávia EU Bratislava) a Yslany Kelly Fernandes de Paula (Volley project UKF Nitra).Dvadsaťtriročný Toni Menner prispel kvalitnými výkonmi k ideálnemu štartu obhajcu titulu do novej sezóny. Tím Mareka Kardoša vyhral všetkých šesť zápasov a s plným počtom 18 bodov mu patrí vedúca pozícia v tabuľke. Rodák z Grazu získal v 18-tich setoch celkovo 74 bodov a je najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Zaznamenal 3 esá a 11 blokov, zvyšných 60 bodov pridal z útoku. S priemerom dosiahnutých bodov na set (4,11) je na 5. mieste súťaže. V stretnutiach s Košicami a so Svidníkom získal ocenenie MVP zápasu. Rakúsky reprezentant prišiel do Nitry pred začiatkom sezóny z SK Posojilnica Aich/Dob, s ktorým získal striebro v rakúskej bundeslige. Finalistami na ocenenie Hráč mesiaca október boli Jakub Ihnát (Spartak Myjava), Martin Sopko ml. (VK KDS Šport Košice), Marek Ludha (VK Prievidza), Andres Toobal (VK Prievidza) a Juraj Zaťko (VKP Bystrina Nitra).O víťazoch ocenení Hráč a Hráčka mesiaca rozhoduje špeciálna komisia, ktorá zohľadňuje najmä štatistiky a vplyv hráča na tím a výsledok, pomocným kritériom sú ocenenie MVP, ktoré sa udeľujú po každom extraligovom zápase. V prvom mesiaci ankety sa do výsledkov počítali aj zápasy, ktoré sa hrali na konci septembra.