Ševela chce v Slovane zmeniť prístup hráčov, ponuku prijal s radosťou

Bratislava 31. októbra (TASR) - Nový tréner futbalistov bratislavského Slovana Martin Ševela chce v prvom rade pomôcť klubu k popredným miestam v tabuľke. Zlepšiť by chcel aj herný prejav, ktorý by mal zdobiť túto slávnu značku. Prioritou je aj úspech v európskych súťažiach.Štyridsaťjedenročný tréner sa s hráčmi stretol po prvý raz na utorňajšom tréningu.vyhlásil Ševela na predpoludňajšom brífingu a dodal:Počas pôsobenia Ivana Kmotríka v klube sa v Slovane vymenilo pätnásť trénerov a s každým novým príchodom prišlo aj niekoľko posíl. To by chcel Ševela zastaviť.dodal Ševela, s ktorým prišiel do klubu aj nový asistent.Viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší po angažovaní nového kormidelníka vyhlásil, že by chcel v ďalšom období posilniť mužstvo vhodnými hráčmi.vysvetlil nový tréner "belasých", ktorý po predčasnom konci v Trenčíne zostal bez práce 48 dní. Voľný čas trávil na ligových zápasoch, pohľad z tribúny mu ponúkol iný rozmer, ako z lavičky. Absolvoval aj jednu trénerskú stáž v Belehrade pod vedením svetobežníka Boru Milutinoviča.V piatok bude hrať Slovan v šlágri kola v Dunajskej Strede, Ševelu tak čaká ostrá premiéra.Zmenu v kabíne hráči prijali s rešpektom, i keď koniec Vukomanoviča bol pre nich prekvapením.uviedol FIlip Hološko. Niektorými médiami prebehla po zápase so Senicou správa, že sa práve letná posila Slovana vulgárne vyjadrila na adresu odvolaného trénera Vukomanoviča.dodal Hološko.