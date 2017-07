Ševela pred odvetou v Gruzínsku: Ideme vyhrať. Musíme byť efektívni

Na snímke tréner Trenčína Martin Ševela. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kutaisi 5. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín budú vo štvrtok v odvete 1. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 hájiť postupový výsledok v Gruzínsku. Proti domácemu Torpedu Kutaisi majú výhodu výhry 5:1 z prvého súboja v Trenčíne, tréner AS Martin Ševela na predzápasovej tlačovej konferencii ale vyzval k ostražitosti.uviedol kouč dvojnásobného majstra na tlačovke, z ktorej videozáznam publikoval AS na oficiálnom webe.Ševela domácim žurnalistom ponúkol názor aj na Torpedo: "Napriek "diplomatickému" rešpektu k súperovi, tréner slovenského fortunaligistu jasne deklaroval: