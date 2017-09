Ševela už nie je tréner AS Trenčín

Tréner AS Trenčín Martin Ševela počas tlačovej konferencie futbalového klubu AS Trenčín Foto: TASR - Radovan Stoklasa Tréner AS Trenčín Martin Ševela počas tlačovej konferencie futbalového klubu AS Trenčín Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 12. septembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu AS Trenčín sa rozhodlo odvolať Martina Ševelu z pozície hlavného trénera prvého mužstva. Vystriedala ho dvojica Roman Marčok, Vladimír Cifranič. Prvý menovaný bude mať na starosti technickú a taktickú časť prípravy, druhý hernú fázu a koučing mužstva. V pozícii oficiálneho hlavného trénera bude vystupovať Marčok. V realizačnom tíme zostali Gideon van der Wee aj tréner brankárov Marek Dobiáš. Fortunaligový klub ešte zvažuje posilnenie realizačného tímu z vlastných zdrojov.Ševela doviedol Trenčanov v sezónach 2014/2015 aj 2015/2016 k domácemu double. "V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Ševelovi za odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v oveľa širších súvislostiach, ako sa mnohým môže zdať. Jeho prínos nehodnotíme ziskom dvoch titulov majstra Slovenska a dvoma víťazstvami v Slovenskom pohári. Martin bol v klube ako hráč, mládežnícky tréner, člen realizačného tímu prvého mužstva a hlavný tréner dokopy deväť rokov. Zažil s klubom návrat do najvyššej súťaže, veľké úspechy, historické zápasy v Lige majstrov a Európskej lige. Naše rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň, ale je výsledok niekoľko mesiacov trvajúcich rozhovorov a analýzy daného vývoja. Snažili sme sa spoločne mužstvo oživiť rôznymi vstupmi, ale nedarilo sa nám to dlhodobejšie a podľa našich predstáv. Najmä z hľadiska filozofie dominantného a útočného štýlu hry, ktorý nemôžeme do budúcna stratiť. Trénerovi Ševelovi ešte raz ďakujeme za všetky roky, ktoré venoval futbalu v Trenčíne. Jeho vklad a pôsobenie zhodnotí čas," povedal v utorok generálny manažér AS Róbert Rybníček."Kombinácia dvojice mladých a málo skúsených trénerov je určite veľmi riskantná. Minulosť nám však ukázala, že sa netreba báť. Prípadom sú Adrián Guľa, Marián Zimen, Martin Ševela, ale aj viacerí tréneri v našej mládežníckej akadémii. Sme presvedčení, že všetci ľudia pohybujúci sa okolo prvého mužstva a v klube, pomôžu lídrom realizačného tímu tento prechod zvládnuť. Vladimír Cifranič prešiel našou mládežníckou základňou, má skúsenosti s prvým tímom a veľmi dobre vníma filozofiu klubu. Roman Marčok má rovnako veľa skúseností z mládežníckeho futbalu, keď krátko pôsobil aj v Česku," dodal Rybníček na oficiálnej stránke trenčianskeho klubu.