Sever a východ Slovenska môžu zasiahnuť prízemné mrazy a silný vietor

Bratislava 24. apríla (TASR) – V okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja sa v noci môže opäť vyskytnúť prízemný mráz do mínus troch stupňov Celzia. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou do utorka (25.4.) 7.00 h. SHMÚ varuje aj pred ojedinelým výskytom silného vetra v severných okresoch Žilinského kraja, na Orave a v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok. Vietor môže miestami dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od utorka (25.4.) 8.00 do 23.00 h.V horských oblastiach nad pásmom lesa SHMÚ miestami očakáva výskyt vetra s rýchlosťou 90 až 115 kilometrov za hodinu. Pre časti Žilinského a Banskobystrického kraja a okres Poprad vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou od utorka (25.4.) 9.00 h do štvrtka (27.4.) 3.00 h.