Severkórejský minister označil Trumpov prejav v OSN za psí štekot

Americký prezident Donald Trump reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 21. septembra (TASR) - Za "štekanie psa" označil dnes severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho utorňajší prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa na pôde Valného zhromaždenia OSN. Trump sa v zmienenej reči vyhrážal "úplným zničením" Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), ak tá napadne Spojené štáty alebo ich spojencov.Dnešné vyjadrenie severokórejského šéfa diplomacie je vôbec prvou reakciou KĽDR na slová amerického prezidenta, informovala spravodajská stanica BBC.povedal dnes Ri Jong-ho novinárom neďaleko centrály OSN v New Yorku, kde sa v piatok očakáva jeho prejav.Severokórejský minister okomentoval tiež ďalšiu Trumpovu vetu, ktorá a prejave v OSN zaznela, a síce, žeKim Čong-un je na "samovražednej misii ako pre seba, tak aj pre svoj režim". "reagoval na tieto slová Ri Jong-ho.Juhokórejská vláda dnes mimo toho po takmer dvoch rokoch schválila ďalšiu humanitárnu pomoc pre KĽDR vo výške osem miliónov dolárov (6,7 milióna eur). Z tejto čiastky sa majú financovať potraviny a očkovacie látky.V rámci novoodsúhlaseného balíka humanitárnej pomoci sa majú do KĽDR poslať potravinové produkty v hodnote 4,5 milióna dolárov určené pre deti a tehotné ženy. Ich doručenie má sprostredkovať Svetový potravinový program OSN (WFP). Zo zvyšných 3,5 milióna dolárov sa majú prostredníctvom Detského fondu OSN (UNICEF) financovať liečebné kúry a vakcíny.Severná Kórea 3. septembra oznámila, že uskutočnila test vodíkovej bomby, ktorú je možné umiestniť na medzikontinentálnu balistickú raketu. Bezpečnostná rada OSN na toto oznámenie reagovala minulý pondelok prijatím nových ekonomických sankcií voči KĽDR.Severná Kórea však len o pár dní na to vypália do Tichého oceánu ďalšiu zo svojich balistických rakiet, ktorá preletela ponad severné Japonsko a dopadla do vôd Tichého oceánu.