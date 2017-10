Severná Kórea oznámila, že pošle naspäť zadržaný juhokórejský čln

Ilustrančé foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 27. októbra (TASR) - Severná Kórea v piatok oznámila, že pošle naspäť rybársky čln z Južnej Kórey a jeho desaťčlennú posádku, ktoré zadržali za prekročenie východnej námornej hranice, deliacej oboch rivalov. Informuje o tom agentúra AP.Piatkové oznámenie Severnej Kórey (KĽDR) prišlo niekoľko hodín pred tým, ako minister obrany USA Jim Mattis navštívil silne vyzbrojenú zónu okolo pozemnej hranice medzi oboma Kóreami. Mattis počas tejto návštevy zdôraznil, že Washington je odhodlaný brániť svojho spojenca Soul pred severokórejskými hrozbami.Kým severokórejské médiá uviedli, že toto rozhodnutie sa zakladá na humanitárnych dôvodoch, experti uviedli, že nie je jasné, či gesto KĽDR odzrkadľuje jej úmysly zlepšiť vzťahy so Soulom, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne napäté. Túto zvýšenú nevraživosť spôsobuje rozrastajúci sa jadrový program Pchjongjangu, pripomína AP.Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA napísala, že čln a desať členov posádky vrátia naspäť v piatok o 18.30 h miestneho času vo vopred určených vodách pri východnom pobreží Kórejského polostrova.Tento čln zadržali v sobotu 21. októbra na svitaní, keďdo severokórejských vôd. Posádka zámerne vnikla do severokórejských vôd za účelom rybolovu, ale, dodala agentúra KCNA.Juhokórejské ministerstvo zjednotenia informovalo, že Severná Kórea naposledy zadržala juhokórejský rybársky čln v roku 2010, potom ho vrátila Soulu. Južná Kórea často posiela naspäť severokórejských rybárov, ktorí prenikli do jej vôd, ale je nezvyčajnejšie, keď lepšie vybavené juhokórejské člny zablúdia do výsostných vôd Severnej Kórey.