Severná Kórea poslala naspäť zadržaný juhokórejský čln

Na ilustračnej snímke vlajka Severnej Kórey (KĽDR). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 27. októbra (TASR) - Pchjongjang poslal späť juhokórejský rybársky čln s posádkou, ktorý zadržal takmer pred týždňom za prekročenie východnej námornej hranice medzi oboma Kóreami. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Pobrežná stráž Južnej Kórey eskortovala rybársky čln a jeho desaťčlennú posádku v piatok večer do prístavu mesta Sokčcho na východnom pobreží polostrova, oznámila juhokórejská agentúra Jonhap citujúc pobrežnú stráž.Tento čln zadržali v sobotu 21. októbra na svitaní, keď, ako tvrdí Pchjongjang, "ilegálne vnikol" do severokórejských vôd. Posádka zámerne vnikla do vôd KĽDR za účelom rybolovu, ale "poctivo sa priznala k trestnému činu, opakovane sa ospravedlnila a požiadala o zhovievavosť", vyhlásila oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.Severokórejské médiá uviedli, že rozhodnutie prepustiť čln a jeho posádku bolo motivované humanitárnymi dôvodmi. Podľa expertov nie je jasné, či gesto Severnej Kórey odzrkadľuje jej úmysly zlepšiť vzťahy so Soulom, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne napäté.