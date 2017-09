Severná Kórea reaguje: Trumpove vyhlásenia boli vyhlásením vojny

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. septembra (TASR) - Víkendové vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Severnej Kórey sú jasným vyhlásením vojny. Uviedol to dnes minister zahraničných vecí KĽDR Ri Jong-ho, ktorého citovala juhokórejská agentúra Jonhap.Severná Kórea si preto podľa šéfa svojej diplomacie - v súlade s Chartou OSN - vyhradzuje právo podniknúť opatrenia na vlastnú sebaobranu. Medzi ne podľa Ri Jong-hoa patrí ajDonald Trump cez víkend na Twitteri napísal, že severokórejský vodca Kim Čong-un ani neho šéf diplomacie "už veľmi dlho nevydržia".povedal Ri Jong-ho novinárom v New Yorku.vyhlásil minister.Trump sa v minulotýždňovom prejave na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhrážal, že Severnú Kóreu "úplne zničí", ak zaútočí na USA alebo na ich spojencov. Povedal tiež, že Kim Čong-un svojou samovražednou politikou napokon zničí sám seba aj svoj režim.