Severná Kórea skúma plány preventívneho útoku na americký ostrov Guam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 9. augusta (TASR) - Severná Kóreasvoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam. Informovali o tom dnes svetové agentúry s odvolaním sa na vyhlásenie armády Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).Podľa nej ide o reakciu na nedávny test americkej medzikontinentálnej balistickej rakety.K útoku na Guam môže dôjsť kedykoľvek, ak to nariadi vodca Kim Čong-un, tvrdí podľa agentúry DPA severokórejská armáda.Podľa agentúry AP armáda vo vyhlásení taktiež uviedla, že pri útoku by použila balistické rakety stredného až dlhého doletu.Na ostrove Guam - nezačlenenom území USA - sa nachádzajú americké vojenské základne vrátane Andersenovej leteckej základne.K najnovšej hrozbe Pchjongjangu došlo po tom, čo americký prezident Donald Trump v utorok varoval, že ak Severná Kórea vystupňuje svoje hrozby, dočká sa reakcie,Trump sa takto vyjadril krátko po zverejnení správ, podľa ktorých Pchjongjang vyvinul miniaturizovanú jadrovú hlavicu, ktorá môže byť nainštalovaná do balistických striel. Túto informáciu priniesol denník Washington Post s odvolaním sa na štúdiu americkej armády.