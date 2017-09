Severná Kórea tvrdí, že vyvinula modernú vodíkovú bombu

Severokórejský vodca Kim Čong-un . Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 3. septembra (TASR) - Severokórejskí vedci vyvinuli modernú vodíkovú bombu, ktorá sa dá pripevniť na medzikontinentálnu balistickú strelu, uviedla dnes agentúra DPA citujúc severokórejskú štátnu tlačová agentúra KCNA.Severokórejský vodca Kim Čong-un sa osobne zúčastnil vkladania nukleárnej zbrane do rakety v továrni.Bomba má údajne výbušnú silu, ktorá sa dá nastaviť na "stovky kiloton" a môže byť odpálená vo vysokých nadmorských výškach.Severná Kórea v januári 2016 tvrdila, že úspešne testovala vodíkovú bombu a vykonala tak štvrtú skúšku atómového zariadenia, Západní experti však spochybnili, že by mala silu vodíkovej jadrovej explózie.Severná Kórea minulý týždeň opätovne zvýšila napätie v regióne odpálením balistických striel nad Japonskom napriek rezolúciám OSN a novým sankciám, ktoré boli na krajinu uvalené minulý mesiac a majú znížiť jej vývozné príjmy o tretinu.V júli Severná Kórea úspešne otestovala dve medzikontinentálne balistické rakety. Neskôr sa Pchjongjang začal vyhrážať, že by mohol odpáliť rakety aj na ostrov Guam, ktorý patrí Spojeným štátom.