Severná Kórea uskutočnila ďalšiu raketovú skúšku, potvrdil Pentagón

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 28. júla (TASR) - Severná Kórea uskutočnila dnes ďalšiu skúšku raketovej strely. Raketa mala dopadnúť do vôd blízko Japonska, informuje spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na japonské a juhokórejské zdroje.Skúšku podľa agentúry DPA potvrdil aj americký rezort obrany. Ide v poradí o 14. test severokórejskej strely v tomto roku. Strela bola odpálená o 23.41 h miestneho času (17.41 h SELČ) z provincie Čagang na severe krajiny.Tajomník japonskej vlády Jošihide Suga spresnil, že raketa letela približne 45 minút, čo je o trochu menej než predchádzajúca medzikontinentálna balistická strela (ICBM), ktorú Pchjongjang vypustil začiatkom mesiaca.Podľa neho strela dopadla do mora vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska, avšak nie do japonských výsostných vôd. Tokio i Soul zvolali ohľadom týchto okolností mimoriadnu bezpečnostnú schôdzu, uvádza agentúra Jonhap.Pchjongjang začiatkom mesiaca vyhlásil, že po prvý raz úspešne otestoval medzikontinentálnu balistickú strelu (ICBM). Išlo o dovtedy posledný pokus zo série testov, ktoré sú v rozpore so zákazom Organizácie Spojených národov.Rozsah severokórejských ICBM je otázny, avšak niektorí experti tvrdia, že KĽDR by mohla týmto zbraňovým systémom zasiahnuť americkú Aljašku. Pentagón sa domnieva, že KĽDR do roka vyzbrojí svoje ICBM jadrovými hlavicami.