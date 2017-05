Severná Kórea varovala USA pred dosahom svojich rakiet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 15. mája (TASR) - Severná Kórea dnes po najnovšej raketovej skúške varovala Spojené štáty pred dosahom svojich zbraní. Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa oficiálnej tlačovej agentúry KCNA vyhlásil, že USA by nemali podceňovať realitu - ich pevnina i územia v Pacifiku sú v dostrele možného odvetného útoku Pchjongjangu, informovala juhokórejská agentúra Jonhap.Severokórejský režim na základe správy KCNA tvrdí, že skúška z nedele bola úspešná a dohliadal na ňu sám Kim Čong-un. Cieľom malo byť otestovanie novej strely stredného až dlhého doletu a overiť jej schopnosť niesť "veľkú ťažkú jadrovú hlavicu".Raketu vystrelili v najväčšom možnom uhle, aby skúška neohrozila bezpečnosť susedných krajín, preletela 787 kilometrov a dosiahla výšku 2111,5 kilometra, napísala KCNA.Pchjongjang cez víkend napriek sankciám OSN a výstražným vyjadreniam predstaviteľov USA vystrelil balistickú raketu, ktorá môže potenciálne niesť jadrové hlavice. Podľa juhokórejských údajov ju odpálili z oblasti neďaleko hranice s Čínou na severozápade KĽDR v smere na otvorené more. Podľa americkej armády dopadla do Japonského mora.Situácia v regióne je veľmi napätá po dvoch jadrových skúškach a početných testoch rakiet Severnej Kórey z uplynulého viac než roka. USA sa obávajú, že Pchjongjang vyvíja interkontinentálne balistické strely schopné niesť jadrové hlavice, ktoré by mohli zasiahnuť kontinentálne Spojené štáty.Diplomati v nedeľu oznámili, že o najnovšej raketovej skúške KĽDR bude v utorok rokovať Bezpečnostná rada OSN, a to na žiadosť USA a ich spojencov, Južnej Kórey a Japonska.