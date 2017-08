Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Tokio 8. augusta (TASR) - Severná Kórea vyvinula miniaturizovanú jadrovú hlavicu, ktorá môže byť nainštalovaná do balistických striel. Vyplýva to z štúdie americkej armády, o ktorej dnes informoval denník Washington Post.Tajné služby USA podľa neverejnej analýzy Obrannej spravodajskej služby (DIA) dospeli k záveru, žečo by bol významný krok v budovaní jadrového potenciálu KĽDR. Tento úsudok potvrdilo aj Japonsko, ktoré varuje pred nárastom provokácií zo strany Pchjongjangu, píše agentúra DPA.Tokio je znepokojené balistickým a jadrovým programom KĽDR, a to najmä po tom, ako Severná Kórea v týchto oblastiach technologicky pokročila a vstúpila do. Pchjongjang iba vlani uskutočnil vyše 20 skúšok balistických striel. Začiatkom júla KĽDR po prvý raz odskúšala ICBM, onedlho ďalšiu takúto raketu.Experti tvrdia, že táto druhá strela je schopná zasiahnuť aj vnútrozemie Spojených štátov vrátane veľkých miest ako Chicago či Los Angeles. Testu rakety Hwasong-14 sa prizeral osobne severokórejský vodca Kim Čong-un.Bezpečnostná rada OSN 5. augusta jednomyseľne schválila návrh Spojených štátov na uvalenie sankcií voči Severnej Kórei za dve júlové skúšky medzikontinentálnych balistických striel. Ide o doposiaľ najtvrdšie sankcie, na základe ktorých môže KĽDR prísť o zhruba tretinu svojich príjmov z exportu.