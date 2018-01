Severná Kórea žiada ospravedlnenie od USA za nepoužitie názvu KĽDR

Na archívnej snímke severokórejský líder Kim Čong-un Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. januára (TASR) - Severná Kórea žiada Spojené štáty, aby sa ospravedlnili za to, že v komunikácii s jej diplomatmi odmietli použiť oficiálny názov krajiny, teda Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR). Informovala o tom agentúra AP.Žiadosť o ospravedlnenie vzniesol v stredu predstaviteľ severokórejskej misie pri OSN. Urobil tak na zasadnutí výboru Valného zhromaždenia OSN, ktorý má na starosti vzťahy s USA ako hostiteľskou krajinou sídla svetovej organizácie.Severokórejský diplomat Ri Song-čchol na zasadnutí uviedol, že jeho misia začiatkom decembra požiadala Spojené štáty o pravidelné obnovenie preukazu, zaisťujúceho výnimku z daňovej povinnosti, pre jedného zo svojich členov. Na novom preukaze vydanom americkými úradmi bol uvedený ako názov krajinyPodľa Ri Song-čchola, radcu misie KĽDR, sa jeho kolegovia najskôr domnievali, že išlo len oBoli však prekvapení, keď americké ministerstvo zahraničných vecí na ich výzvu odmietlo túto nepresnosť opraviť a použiť oficiálny názov KĽDR. Argumentovalo pritom tým, že Severná Kórea je bežne používaným skráteným názvom pre túto krajinu.Ri Song-čchol, radca misie KĽDR pri OSN, to označil zazo strany USA. Podľa neho je takýto postoj administratívy prezidenta Donalda Trumpa vážnym politickým problémom, ktorý saPodľa severokórejského diplomata je takýto postup Trumpovej vlády nečestný a odráža snahu politizovať aj protokolárne otázky. Celá záležitosť zostáva stále nedoriešená, hoci podľa neoficiálnych zdrojov americká strana pred stredajším zasadnutím výboru OSN prisľúbila nápravu v čo najkratšom čase.Tradične napäté vzťahy medzi KĽDR a USA sa vlani tak vyostrili, že si lídri oboch krajín Kim Čong-un a Donald Trump navzájom hrozili vojenským úderom.