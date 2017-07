Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 21. júla (TASR) - Severnú Kóreu zasiahlo najhoršie sucho od roku 2001, v dôsledku čoho tam došlo k závažnému poškodeniu jarnej úrody plodín. Vyplýva to zo štvrtkovej správy Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Úroveň zrážok nedosahovala ani zďaleka priemernú úroveň a tak jarný zber poľnohospodárskych plodín, ako sú pšenica, jačmeň a zemiaky, bol o 30 percent nižší, citovala agentúra DPA údaje FAO.Plodiny sú pritom v KĽDR od mája do septembra dôležitým zdrojom potravy a FAO v tejto súvislosti upozorňuje, že krajina bude odkázaná na dovoz potravín.Počas hladomoru v 90. rokoch, ktorý vyvolala kombinácia faktorov hospodárskej krízy a sucha, zahynulo neznáme množstvo Severokórejčanov. Odhady sa líšia, pričom niektoré štatistiky uvádzajú čísla od státisícov až po niekoľko miliónov.Túto izolovanú krajinu zasiahol hladomor aj v roku 2001 po tom, ako tam zažili najhoršie obdobia sucha za 300 rokov.Potravinová situácia v KĽDR sa zrejme ešte zhorší, pretože júlové dažde prišli neskoro na to, aby umožnili obvyklé sadenie plodín zberaných v októbri až novembri, informuje FAO.Svetový potravinový program (WFP) uvádza, že s "potravinovou neistotou" žije okolo 70 percent z vyše 25 miliónov obyvateľov KĽDR. Znamená to, že mnoho ľudí tam trpí chronickou podvýživou a štvrtina detí je zakrpatených.