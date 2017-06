Severoírska strana DUP je pripravená na rozhovory s Mayovou

Na archívnej snímke líderka severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterová s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Severoírska strana DUP sa stala na britskej politickej scéne vplyvným hráčom

Všetko o predčasných voľbách v Británii: Pozrite si výsledky, reakcie, analýzy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. júna (TASR) - Líderka severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterová dnes vyhlásila, že strana začne rozhovory s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorej konzervatívci stratili vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách nadpolovičnú väčšinu v Snemovni reprezentantov.Fosterová v stručnom vyhlásení, z ktorého cituje agentúra AP, uvádza, že s premiérkou už osobne hovorila, a obe strany budú rokovať o tom,. DUP je momentálne najväčšia politická strana v Severnom Írsku. Mayová už predtým vyjadrila záujem o spoluprácu s DUP.DUP, ktorá podporuje zotrvanie Severného Írska (Ulsteru) v Spojenom kráľovstve a zaujíma konzervatívny postoj k sociálnym záležitostiam, si vo štvrtkových voľbách zabezpečila desať kresiel. DUP vo vlaňajšom referende o zotrvaní Británie v EÚ podporila brexit, avšak nie jehopodobu presadzovanú Mayovou.Demokratická unionistická strana (DUP), najväčšia politická strana v Severnom Írsku, ktorá má aktuálne desať členov v Dolnej snemovni britského parlamentu, by mohla premiérke Therese Mayovej poskytnúť dostatočnú podporu na vládnutie, napísala dnes agentúra DPA.DUP, ktorú v roku 1971 založil protestantský kazateľ Ian Paisley, bola vždy probritská a zasadzovala sa za pracujúcu triedu - viac než Ulsterská unionistická strana (UUP). DUP je sociálne konzervatívna a úzko spojená s fundamentalistickými kresťanskými cirkvami ako Slobodná presbyteriánska cirkev Ulsteru.DUP odolala všetkým pokusom Londýna vtiahnuť Írsku republiku do záležitostí týkajúcich sa Severného Írska a odmietla spoluprácu so stranou Sinn Féin, politickým krídlom Írskej republikánskej armády (IRA), ktorá viedla teroristickú kampaň za zjednotenie Írska a ukončenie britskej vlády v severnej časti ostrova.DUP, pôvodne okrajová strana, postupne získavala podporu a stala sa najväčšou politickou silou v Severnom Írsku. Najskôr bola proti Veľkopiatkovej dohode z roku 1998, ktorá ukončila občiansky konflikt v Severnom Írsku, keďže sa IRA nevzdala svojich zbraní, DUP však nakoniec v Ulsteri vládla spolu so Sinn Féin.Severoírsky parlament je momentálne dočasne suspendovaný, keďže Sinn Féin odmietla spolupracovať s líderkou DUP Arlene Fosterovou v súvislosti so škandálom okolo nadmernej štátnej podpory programu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorý mal stáť daňových poplatníkov takmer 500 miliónov libier.DUP vo vlaňajšom referende o zotrvaní Británie v EÚ podporila brexit, avšak nie jeho "tvrdú" podobu presadzovanú Mayovou. Premiérka dnes oznámila, že ostane vo funkcii po tom, ako dostala od kráľovnej Alžbety II. súhlas na vytvorenie menšinovej vlády.Mayová po krátkom stretnutí s panovníčkou v Buckinghamskom paláci pred novinármi zdôraznila, že Spojené kráľovstvo teraz potrebuje istotu. Preto chce vytvoriť vládu, ktorá povedie krajinu rokovaniami o brexite.Predsedníčka vlády zároveň prisľúbila, že dodrží určený časový rozvrh odchodu Británie z EÚ. Príslušné rokovania Londýna s Úniou sa majú začať o desať dní, 19. júna.