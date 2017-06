Severoírski unionisti budú podporovať vládu na neformálnej báze

Na snímke Theresa Mayová. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júna (TASR) - Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) súhlasila s neformálnou podporou menšinovej vlády britskej premiérky Theresy Mayovej. Informovala o tom agentúra Reuters.Severoírski unionisti by mali podporovať Mayovej vládu pri kľúčových hlasovaniach v parlamente. Nedošlo by však uzavretiu oficiálnej koalície ani k širšej politickej spolupráci.DUP už súhlasila s princípmi navrhovanej dohody s konzervatívcami. Členovia britskej vlády budú o návrhu dohody rokovať na pondelkovom zasadnutí, uviedla agentúra AP.Konzervatívna strana v štvrtkových predčasných voľbách stratila väčšinu v Dolnej snemovni britského parlamentu. Spoluprácou s DUP by si zaistila tesnú väčšinu v 650-člennej snemovni.DUP ako najväčšia severoírska strana podporuje zotrvanie Ulsteru v Spojenom kráľovstve. Vo vlaňajšom referende o zotrvaní Británie v EÚ podporila brexit, avšak nie jeho tvrdú podobu presadzovanú premiérkou Mayovou.