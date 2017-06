Severoírski unionisti odsúhlasili princípy dohody s konzervatívcami

Na archívnej snímke líderka severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterová s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. júna (TASR) - Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) súhlasila s princípmi navrhovanej dohody s konzervatívcami premiérky Theresy Mayovej. Podľa televízie Sky News to dnes oznámila britská vláda.Dohoda by sa mala stať základom pre spoluprácu oboch strán, na základe ktorej by severoírski unionisti podporovali menšinovú vládu premiérky Mayovej.Konzervatívna strana v štvrtkových predčasných voľbách stratila väčšinu v Dolnej snemovni britského parlamentu. Spoluprácou s DUP by si zaistila tesnú väčšinu v 650-člennej snemovni.DUP ako najväčšia severoírska strana podporuje zotrvanie Ulsteru v Spojenom kráľovstve. Vo vlaňajšom referende o zotrvaní Británie v EÚ podporila brexit, avšak nie jeho tvrdú podobu presadzovanú premiérkou Mayovou.