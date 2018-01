Severokórejský prebehlík pred útekom z KĽDR údajne spáchal vraždu

Lekári sa skláňajú na neznámou zranenou osobou, zrejme severokórejským vojakom, ktorý prebehol v pondelok 13. novembra 2017 cez demilitarizovanú zónu do Južnej Kórey. Druhý zľava je juhokórejský vojak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 23. januára (TASR) - Severokórejský vojak, ktorý v novembri 2017 za dramatických okolností ušiel do Južnej Kórey, spáchal pred svojím útekom v KĽDR vraždu. Priznal to údajne počas výsluchu v Južnej Kórei.S odvolaním sa na zdroje v juhokórejských tajných službách o tom v utorok informoval juhokórejský denník Dong-a Ilbo. Juhokórejské úrady túto informáciu odmietli komentovať, pretože vypočúvanie 24-ročného prebehlíka sa ešte neskončilo.Dramatický útek mladého muža z KĽDR sa odohral 13. novembra 2017. Mladík vtedy v terénnom vozidle prešiel po úplne prázdnej ceste cez celú bezpečnostnú zónu Panmundžom, ale potom - v blízkosti demarkačnej čiary - s autom uviazol - zrejme v priekope.Zbeh z auta vyskočil a bežal smerom na juhokórejskú stranu, pričom prenasledujúci severokórejskí vojaci po ňom spustili paľbu.Vážne zranený vojak sa potom skryl na juhokórejskej strane hranice, kde ho potom tamojší vojaci našli a previezli do bezpečia.Momentálne je muž v nemocnici, kde sa zotavuje zo strelných zranení. Jeho ošetrujúci lekári by mali tento týždeň rozhodnúť, či ho prepustia. Z nemocnice by mal byť mladý muž premiestnený do adaptačného centra pre prebehlíkov, uviedla agentúra Jonhap.