Severovýchodným pobrežím Nemecka sa prehnala búrka Axel

Rostock 5. januára (TASR) - Severovýchodné pobrežie Nemecka postihli v noci na dnes najhoršie záplavy od roku 2006, ktoré spôsobili značné materiálne škody. Silné búrky a sneženie predpovedali dnes meteorológovia aj pre ďalšie územia Nemecka.Hladina Baltského mora pozdĺž nemeckého pobrežia sa v stredu večer zvýšila o 1,5-1,7 metra nad dlhodobým priemerom. Dnes sa tento stav ustálil na úrovni jeden meter nad normálom, uviedol Spolkový úrad pre moreplavbu a hydrografiu.Záplavová vlna unášala autá v mestách Lübeck a Flensburg v severonemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Voda sa dostala aj do častí historického starého mesta v Lübecku, ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.uviedol hovorca polície, ktorého citovala agentúra DPA.Na územie Nemecka sa v uplynulom týždni prenieslo mimoriadne chladné počasie. Mínusové teploty sprevádzalo sneženie a silný vietor.Nemecká meteorologická služba namerala rekordnú rýchlosť vetra - v nárazoch až 123 kilometrov za hodinu - a na niektorých miestach až mínus 20 stupňov Celzia. Tento poveternostný jav dostal názov búrka Axel. Útvar sa aktuálne presúva ponad Baltské more smerom k Bielorusku.Na búrkové počasie so snehom a dažďom sa dnes podľa meteorológov majú pripraviť aj obyvatelia východne a južne položených regiónov Nemecka.