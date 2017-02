Sezóna Adama Žampu sa skončila, má pred sebou dlhú rehabilitáciu

Adam Žampa Foto: TASR/Dušan Hein Adam Žampa Foto: TASR/Dušan Hein

St. Moritz 14. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa pre zranenie už nebude súťažiť na MS v St. Moritzi ani do konca sezóny Svetového pohára. Má pred sebou rehabilitáciu, ktorá potrvá štyri až päť mesiacov. Správu sa dozvedel v rovnaký deň, keď Slovensko získalo na svetovom šampionáte striebro v súťaži tímov."Žiaľ, po utorňajšej konzultácii s lekárom sme sa s celým mojím tímom rozhodli, že napriek obrovskej eufórii sa sezóna pre mňa končí. Chcel som pokračovať na majstrovstvách sveta, v utorok na rozjazdení som urobil všetko, ale päta ma veľmi bolí, je napuchnutá, horšie než v pondelok. Najbližšie na mňa čaká rehabilitácia, vyzerá to na štyri až päť mesiacov, čo je dlhé obdobie," informoval Adam Žampa.Ten zostane vo švajčiarskom dejisku MS a bude k dispozícii reprezentačným kolegom: "Verím, že ma to posune dopredu a takýto výsledok možno dosiahnem aj sám. Strieborný úspech ma nesmierne motivuje, teším sa, no na druhej strane som smutný. Budem dávať informácie z cieľa pre Andreasa, aj pre Mateja Falata, keď bude niečo potrebovať. Vynasnažím sa utvoriť čo najlepšiu atmosféru pre celý tím."