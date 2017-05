Sezóna letných terás sa začína, v Michalovciach fungujú už aj fontány

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 12. mája (TASR) – Sezóna letných terás začína už aj v Michalovciach. Zatiaľ ich evidujú 17, očakávajú ešte minimálne tri žiadosti. TASR o tom informovala Mária Stričková z radnice.Žiadateľ je povinný splniť viacero podmienok. Musí mať riadne schválenú prevádzku, ktorá spĺňa hygienické a bezpečnostné predpisy, ako aj estetické hľadisko.vysvetlila Stričková s tým, že plocha terasy musí byť zabezpečená ochranným zábradlím ukotveným v konštrukcii.Okrem toho nesmie dôjsť pri zriaďovaní letnej terasy s technickým vybavením k žiadnym zásahom do prvkov drobnej architektúry a do odvodňovacích žľabov. Kontrolu nad dodržiavaním podmienok vykonáva poverený pracovník mestského úradu, mestská polícia a správca centrálnej mestskej zóny.Prevádzkový čas s hudobnou produkciou je povolený maximálne do 22.00 h. Bez hudby si môžu návštevníci vychutnať posedenie vonku do polnoci. Problémy s prevádzkovateľmi letných terás mesto zatiaľ neeviduje.V súvislosti s letnou sezónou sfunkčnili v meste aj všetky fontány. V prevádzke budú do 15. októbra.uzavrela Stričková.