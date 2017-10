Sezóna NHL štartuje s prísnejšími pravidlami a nováčikom z Las Vegas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sezóna s odpichom 7 Slovákov, zranení Sekera a Gáborík, otázny Jurčo

Slováci na súpiskách klubov NHL (k 3. októbru):



Boston Bruins - Zdeno Chára (o)

Calgary Flames - Marek Hrivík (ú)*-x

Detroit Red Wings - Tomáš Tatar (ú)

Edmonton Oilers - Andrej Sekera (o)-x

Chicago Blackhawks - Richard Pánik (ú), Tomáš Jurčo (ú) - aktuálne na waiveri, Marián Hossa (ú)-x - oficiálne je na súpiske, ale vynechá celú sezónu

Los Angeles Kings - Marián Gáborík (ú)-x

New York Islanders - Jaroslav Halák (b)

Tampa Bay Lightning - Peter Budaj (b)

Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)

Winnipeg Jets - Marko Daňo (ú)



Slováci v AHL:



Boston Bruins - Providence Bruins - Peter Cehlárik (ú)*

Chicago Blackhawks - Rockford IceHogs - Radovan Bondra (ú) - nemá zmluvu s klubom NHL

Montreal Canadiens - Laval Rocket - Martin Réway (ú)*

Ottawa Senators - Belleville Senators - Christián Jaroš (o)*

Tampa Bay Lightning - Syracuse Crunch - Erik Černák (o)*



Pozn.:

x-zdravotné problémy

*-dvojcestná zmluva

Zloženie NHL:



Východná konferencia



Atlantická divízia: Boston, Buffalo, Detroit, Florida, Montreal, Ottawa, Tampa Bay, Toronto

Metropolitná divízia: Carolina, Columbus, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington



Západná konferencia



Pacifická divízia: Anaheim, Calgary, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Arizona, San Jose, Vancouver

Centrálna divízia: Chicago, Colorado, Dallas, Minnesota, Nashville, St. Louis, Winnipeg

New York 4. októbra (TASR) - Štyrmi zápasmi odštartuje v noci na štvrtok SELČ formálne 101. ročník zámorskej hokejovej NHL. Výluka v sezóne 2004/05 však spôsobila, že hrať sa bude reálne stýkrát a aj vedenie súťaže pokračuje v oslavách svojej storočnice. Stanleyho pohár obhajujú hokejisti Pittsburghu, Penguins sa stali v minulej sezóne prvým tímom v ére platových stropov, ktorý dokázal získať trofej dva roky po sebe. Najprestížnejšia hokejová liga sveta bude mať až 31 účastníkov, keďže do profiligového pelotónu po expanzii zavítal nový klub z atraktívnej destinácie Vegas Golden Knights.Naďalej platí, že v základnej časti (4. októbra 2017 - 7. apríla 2018) odohrá každý tím 82 zápasov. Začiatok play off je naplánovaný na 10. apríla, vyraďovačka potrvá do polovice júna. Pokračuje sa vo formáte so štyrmi divíziami (Centrálna, Pacifická, Atlantická a Metropolitná), pričom do play off postúpia po tri najlepšie mužstvá z každej divízie plus z oboch konferencií ešte aj po ďalšie dva kluby s najvyšším počtom bodov. Každý tím bude mať počas sezóny jednu päťdňovú prestávku, počas ktorej nemôže ani trénovať. Predĺženia vo formáte traja proti trom sa osvedčili a bude sa tak hrať aj naďalej.Vedenie NHL sa však rozhodlo sprísniť niektoré pravidlá a zaviesť aj niekoľko nových. Zmena nastala pri využití trénerskej výzvy (tzv. coach's challenge), keď si tréner vyžiada pomoc videotechniky, napríklad pri posudzovaní nedovoleného bránenia v hre brankárovi či postavenia mimo hry. Pri neúspešnej žiadosti bola doteraz postihom strata oddychového času, po novom dostane tím trest v podobe dvoch minút.uviedol komisár NHL Gary Bettman. Ďalšou novinkou je, že po vyhodení puku cez všetky čiary si nebudú môcť tréneri vybrať oddychový čas, aby dovolili hráčom dopriať oddych, keďže tí nemôžu vystriedať.poznamenal kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf.Väčší dôraz sa bude klásť na správny postoj pri vhadzovaní. Hráči - a nielen tí, ktorí sa postavia na buly - dostanú dvojminútový trest v prípade, že nedodržia postoj na určených značkách. Prísny kurz v tomto smere nasadili rozhodcovia už v prípravných stretnutiach, čo prinieslo vysoký počet vylúčení. U hráčov sa tento krok stretol s ostrou kritikou.hneval sa bostonský Brad Marchand. Center Washingtonu Lars Eller však verí v pozitívny vplyv opatrenia:Prísnejšie sa budú posudzovať aj fauly hokejkou, najmä seknutia.Favoritom číslo jeden na zisk Stanleyho pohára je Pittsburgh, ktorý ako prvý tím od Detroitu 1997 a 1998 dokázal obhájiť trofej. "Tučniaci" sa netaja, že sa chcú pokúsiť o "three-peat", teda vybojovať titul tri sezóny po sebe. Tím vedený Sidneym Crosbym a Jevgenijom Malkinom však ešte v úvode ročníka riešil, ako zaplniť niektoré voľné okná v zostave. V lete totiž opustili mužstvo Nick Bonino, Matt Cullen, Chris Kunitz, Trevor Daley, Mark Streit, Ron Hainsey či Marc-Andre Fleury. V prognózach odborníkov je vysoko aj Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning a Edmonton Oilers s najproduktívnejším hráčom minulej sezóny Connorom McDavidom. Bude zaujímavé sledovať, či sa úspech z minulého ročníka podarí zopakovať finalistovi Nashvillu, alebo kam sa posunú talentovanými mladíkmi nabití Toronto a Calgary, ktoré tesne pred štartom súťaže posilnil druhý muž historického bodovania ligy Jaromír Jágr. Ako aj pozdvihnú Dallas nové posily Ben Bishop, Marc Methot a Alexander Radulov. Naopak, ústup z popredných pozícií čakajú odborníci vo Washingtone, ktorý prišiel v lete o Kevina Shattenkirka, Karla Alznera, Justina Williamsa či Marcusa Johanssona. Z hráčskych výmen medzi sezónami zarezonoval najmä "trejd" Jonathana Drouina, ktorého Tampa poslala do Montrealu za ruského obrancu Michaila Sergačova.Magnetom sezóny bude rozšírenie súťaže o 31. klub, ktorým sa stal Vegas Golden Knights. Tím z Las Vegas zostavil svoj káder prostredníctvom expanzného draftu, cez ktorý získal napríklad brankára Marca-Andreho Fleuryho či kanoniera Jamesa Neala. Generálnym manažérom je "ostrieľaný" George McPhee, trénerom Gerard Gallant. Mužstvo bude hrať svoje zápasy v T-Mobile Aréne na hlavnom bulvári Las Vegas Strip. Okrem zlatej, striebornej a čiernej majú dresy "rytierov" aj červenú farbu ako symbol kaňonu Red Rock, ktorý sa rozprestiera na západ od mesta. Od tímu sa však nedajú čakať zázraky, McPhee plánuje stavať káder smerom do budúcnosti, čoho dôkazom je skutočnosť, že v rozširovacom drafte uprednostnil zisk draftových výberov pred známejšími menami.Na striedačkách tímov sa udialo v lete šesť trénerských zmien. Nových kormidelníkov majú Arizona Coyotes (Rick Tocchet nahradil Davea Tippetta), Buffalo Sabres (Phil Housley za Dana Bylsmu), Dallas Stars (Ken Hitchcock za Lindyho Ruffa), Florida Panthers (Bob Boughner za Toma Rowea), Los Angeles Kings (John Stevens za Darryla Suttera) a Vancouver Canucks (Travis Green za Willieho Desjardinsa).Kariéru v NHL ukončilo viacero zvučných mien, s vrcholovým hokejom sa definitívne rozlúčili Shane Doan, Mike Fisher či Erik Cole. Premiéru v NHL by si malo odkrútiť niekoľko nádejných nováčikov. V New Jersey si veľa sľubujú od tohtoročnej draftovej jednotky Nica Hischiera, vo Philadelphii zasa od dvojky Nolana Patricka.NHL pokračuje v organizácii obľúbených zápasov pod holým nebom, keď sa celkovo uskutočnia tri "klasiky." V rámci pokračujúcich osláv stého výročia založenia ligy sa 16. decembra uskutoční na TD Place Stadium v Ottawe duel medzi miestnymi Senators a Montrealom Canadiens. Tradičný novoročný duel "Winter Classic" privíta tentoraz Citi Field v New Yorku a skrížia si v ňom hokejky hráči NY Rangers a Buffala. V rámci "Stadium Series" sa 3. marca stretnú na Navy–Marine Corps Memorial Stadium v Annapolise tímy Toronta a Washingtonu. Okrem toho sa dva zápasy základnej časti odohrajú na európskej pôde, konkrétne 10. a 11. novembra si v Štokholme v rámci "Global Series" zmerajú sily Colorado a Ottawa Senators. Keďže NHL neumožnila svojim hráčom štartovať na ZOH 2018 v Pjongčangu, nebude ani olympijská prestávka. Súťaž spestrí iba v poradí 63. Zápas hviezd, ktorý sa uskutoční 28. januára v domovskom stánku Tampy Bay Lightning v Amalie Aréne. Po ekonomickej stránke sa lige darí, čo umožnilo zvýšiť platový strop o dva milióny na 75 miliónov dolárov.Zrejme iba sedem slovenských hokejistov sa objaví na štarte novej sezóny zámorskej NHL. Ďalší dvaja - Andrej Sekera (Edmonton) a Marián Gáborík (Los Angeles) - začnú ročník na listine zranených hráčov. Marek Hrivík sa na novom pôsobisku v Calgary dokázal počas predsezónneho kempu prepracovať do prvého tímu, ale v súčasnosti ho sužuje choroba a po uzdravení ho pravdepodobne Flames pošlú rozohrať sa na farmu. Otázne je ďalšie smerovanie Tomáša Jurča, ktorého v závere kempu zaradilo Chicago na waiver, ak si ho počas 24 hodín žiaden iný klub nestiahne, začne ročník v AHL.Len ťažko sa dá predpovedať, koľko Slovákov počas nadchádzajúcej sezóny zasiahne do profiligových bojov. Vlani ich bolo trinásť, za priaznivých okolností by ich mohlo byť v tomto ročníku aj trochu viac. Pravda, trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Chicaga Marián Hossa vynechá sezónu pre kožné ochorenie, ktoré spôsobuje výstroj, pričom nie je vylúčené, že si už hokej na profiúrovni nezahrá. Okúsiť atmosféru najslávnejšej hokejovej ligy sveta by však mohli niektorí mladíci, ktorí čakajú na svoju príležitosť na farmách - obrancovia Christián Jaroš (Ottawa), Erik Černák (Tampa Bay) a útočník Martin Réway (Montreal), ktorý sa vrátil na ľad po ročnej pauze, keď ho vyradil vírus spôsobujúci zápal srdcového svalu.Stálicou v obranných radoch Bostonu je Zdeno Chára, kapitán Bruins začne už svoju jubilejnú 20. profiligovú sezónu, z toho dvanástu v drese "medveďov". Po sezóne mu vyprší zmluva, no netají, že ju chce predĺžiť. Tréner Bostonu Bruce Cassidy ho opäť plánuje často nasadzovať (vlani odohral v priemere 23:19 min.) a vôbec mu neprekáža, že jeho obranca číslo jeden je štyridsiatnik. "Nemáme s tým žiaden problém. Stále je naša jednotka. V lige pôsobí dlhý čas a vždy sa dokázal na zápasy skvele pripraviť," povedal kouč na adresu Cháru. Ten môže odohrať 1400. zápas kariéry, čo by dokázal iba ako 12. obranca histórie, k okrúhlej méte mu chýba už iba 50 stretnutí.Dvaja slovenskí krídelníci by mali začať sezónu v prvom útoku. Najproduktívnejší Slovák minulej sezóny Tomáš Tatar (46 bodov) zrejme vytvorí v Detroite útočný trojzáprah so Švédmi Henrikom Zetterbergom a Gustavom Nyquistom. Red Wings zažili vlani totálny prepad a pretrhli sériu 25 nepretržitých účastí v play off, jasným cieľom tak je vrátiť sa do vyraďovačky. Svoju misiu začnú v novej hale, po dlhých rokoch v Joe Louis Aréne sa v lete presťahovali do modernej Little Caesars Arény. Pri jej výstavbe sa inšpirovali montrealským Bell Centre, jej tribúny boli navrhnuté tak, aby mali diváci čo najlepší zážitok z hokejového zápasu. "Páči sa mi, aké sú tribúny strmé. Ľudia budú vidieť o trochu lepšie na ľad, viac budú k hokeju pripútaní, viac si ho užijú," poznamenal Tatar, ktorého delí už iba jeden presný zásah od dosiahnutia 100-gólovej hranice v NHL.Richard Pánik sa v minulej sezóne nielenže naplno etabloval v zostave Chicaga, ale aj dosiahol kariérne maximum s 44 bodmi (22+22) a našiel súhru s kapitánom "jastrabov" Jonathanom Toewsom, pričom po jeho boku by mal otvoriť aj nový ročník. S tým však súvisí aj tlak z vysokých očakávaní. "V predošlých rokoch som bol na hrane a nevedel som, či budem hrať v AHL alebo v NHL. Musel som sa prebojovať do tímu. Teraz je to iná situácia. Mám nový kontrakt a myslím si, že som si ho za minulú sezónu zaslúžil. Teraz to len musím potvrdiť. Nechcem sa uspokojiť, mám iné ciele, ktoré chcem dosiahnuť a na ktoré sa koncentrujem," uviedol Pánik pre CSN.Medzi žŕdkami by sa mali predstaviť opäť dvaja slovenskí brankári, ktorí túžia po ročnej prestávke priviesť svoje tímy do play off. Jaroslav Halák bude chcieť zabudnúť na minulý ročník, ktorého časť strávil na farme NY Islanders. Fantastické výkony v príprave ho pasujú na post brankárskej jednotky "ostrovanov", podľa trénerov však bude o túto pozíciu opäť bojovať s Nemcom Thomasom Greissom. "Naši brankári boli v kempe ťahúňmi nášho tímu. Zo situácie v bránkovisku som nadšený," uviedol tréner Doug Weight pre klubový web. Peter Budaj predviedol parádny "comeback", keď sa pri zranení Jonathana Quicka zhostil pozície brankára číslo jeden v Los Angeles a formu mu vydržala aj po výmene do Tampy Bay. Uvedomuje si, že v tíme Lightning vsadili medzi žŕdkami na talentovaného Rusa Andreja Vasilevského, je však pripravený "pobiť sa" o čo najväčší priestor v bránke. "Peter je skvelý brankársky veterán. Odviedol výbornú robotu v LA a rovnako aj pre nás, a to nielen v zápasoch, ktoré odchytal, ale aj tým, aký pozitívny vplyv má na naše mužstvo. To je dôvod, prečo sme si ho znovu upísali," vysvetlil generálny manažér "bleskov" Steve Yzerman.Obranca Martin Marinčin si v kempe dokázal udržať miesto v kádri Toronta, v hierarchii Maple Leafs mu patrí post piateho až siedmeho zadáka. Náročný boj v kempe Winnipegu úspešne prežil Marko Daňo, ktorý zrejme začne ročník vo štvrtom útoku Jets. Ďalší mladý slovenský útočník Peter Cehlárik na záver prípravy putoval na farmu Bostonu do Providence, dobrými výkonmi v AHL si však môže vypýtať pozvánku do prvého tímu a nadviazať na 11 štartov v drese Bruins z minulej sezóny.Marián Gáborík rovnako ako pred rokom vynechal prípravný kemp Kings a je nepravdepodobné, že stihne otvárací zápas LA. Skúsený krídelník sa stále zotavuje po aprílovej operácii kolena, trénuje na ľade zatiaľ individuálne, neabsolvoval ani predsezónny trip v Číne. V tréningoch robí pokroky, nie je však známe, kedy sa vráti do súťažnej akcie. Gáborík by mohol v novom ročníku pokoriť niekoľko mét, už iba 11 zápasov mu chýba k dosiahnutiu magickej hranice 1000 štartov v základnej časti NHL, iba štyri góly potrebuje na dosiahnutie 400-gólového míľnika a šesť bodov, aby sa dostal na 800-bodovú métu.Ešte dlhšie to vyzerá s návratom u Andreja Sekeru, obranca Edmontonu absolvoval v máji operáciu natrhnutých väzov v kolene a lekárska prognóza hovorila vtedy o šesť- až deväťmesačnej rekonvalescencii. Tréner Oilers Todd McLellan nedávno informoval, že spodná hranica sa zdá až príliš optimistická, podľa denníka Edmonton Sun je reálnejší Sekerov návrat v strede sezóny.