Sezónu Fortuna ligy odštartuje televízny súboj nováčika s majstrom

Na archívnej snímke víťazi Fortuna ligy 2016/2017 MŠK Žilina. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Program zatiaľ známych priamych televíznych prenosov zo zápasov 1. až 6. kola Fortuna ligy 2017/18



1. kolo:

sobota 22. 7. o 18.30 h FC Nitra – MŠK Žilina RTVS

sobota 22. 7. o 20.30 h DAC Dunajská Streda – Železiarne Podbrezová 213

nedeľa 23. 7. o 18.30 h FK Senica – AS Trenčín 213



2. kolo:

piatok 28. 7. o 18.30 h Železiarne Podbrezová – Spartak Trnava 213



3. kolo:

nedeľa 6. 8. o 18.30 h FK Senica – Slovan Bratislava 213



4. kolo

piatok 11. 8. o 18.30 h FC Nitra – ViOn Zlaté Moravce 213

sobota 12. 8. o 18.30 h Zemplín Michalovce – Tatran Prešov RTVS

nedeľa 13. 8. o 18.30 h Slovan Bratislava – DAC Dunajská Streda 213



6. kolo

nedeľa 27. 8. o 18.00 h Slovan Bratislava – Železiarne Podbrezová 213

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Nová sezóna futbalovej Fortuna ligy odštartuje počas predposledného júlového víkendu aj s tromi priamymi televíznymi prenosmi zo zápasov 1. kola. O úvodný výkop ročníka 2017/18 sa postarajú futbalisti nováčika najvyššej slovenskej súťaže FC Nitra a úradujúceho majstra MŠK Žilina v sobotu 22. júla o 18.30 h aj pred kamerami RTVS.O dve hodiny neskôr odvysielajú duel dvoch mužstiev, ktoré až do záveru minulej sezóny bojovali o účasť v Európskej lige. DAC Dunajská Streda privíta Podbrezovú, ktorá sa premiérovo predstaví pod novým menom FK Železiarne. Traja slovenskí zástupcovia v Európskej lige odohrajú stretnutia 1. kola v nedeľu 23. júla. Televízia 213 z nich do svojho programu zaradila zápas FK Senica – AS Trenčín so začiatkom o 18.30 h.“ povedal pre stránku fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.