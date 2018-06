SFZ odhalil manipuláciu stretnutí, podozrenia sa týkajú štyroch klubov

Na snímke vpravo prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a vľavo manažér integrity futbalu Peter Dedík počas tlačovej konferencie k manipulácii zápasov v slovenských ligových súťažiach 26. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke vpravo prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a vľavo manažér integrity futbalu Peter Dedík počas tlačovej konferencie k manipulácii zápasov v slovenských ligových súťažiach 26. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. júna - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) spustila v pondelok 25. júna disciplinárne konanie a predbežným ochranným opatrením pozastavila dočasne činnosť dvanástim osobám. DK SFZ konala na základe podnetu od oddelenia integrity futbalu SFZ, ktoré odhalilo manipuláciu alebo pokus o manipuláciu stretnutí v dvoch najvyšších súťažiach v sezónach 2015/16, 2016/17 a 2017/18.Pozastavenú činnosť majú bývalí hráči OFK Teplička nad Váhom Lukáš Mravec a Peter Kosa, hráči MŠK Rimavská Sobota Matej Vargic, Peter Petrán a Marek Prošovský, hráč FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble Michal Pintér, bývalí a súčasní hráči Partizána Bardejov Richard Novák, Ladislav Šosták, Michal Hamuľak, Vladimír Staš, Vladimír Andraščík a bývalý tréner Partizána Bardejov Jozef Kukulský.Prípad sa týka stretnutí MŠK Rimavská Sobota - OFK Teplička nad Váhom 3:2 (21. mája 2016), FK Poprad - MŠK Rimavská Sobota 4:0 (5. júna 2016), Partizán Bardejov - MFK Skalica 1:2 (24. mája 2017), FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 0:2 (1. apríla 2017), Partizán Bardejov - FC Nitra 0:1 (31. mája 2017) a MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (28. októbra 2017). "V uvedených stretnutiach išlo o podozrenie z manipulácie alebo pokusu o manipuláciu hráčmi OFK Teplička nad Váhom, MŠK Rimavská Sobota, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a Partizána Bardejov. V spolupráci s políciou, ale aj Európskou futbalovou úniou (UEFA) a spoločnosťou Sportradar sa nám podarilo odhaliť manipuláciu stretnutí v najvyšších súťažiach prevažne za účelom výhry v stávkovaní prostredníctvom organizovanej skupiny zloženej z občanov Ukrajiny. Zadržali šesť osôb, ktoré sú vo väzbe obvinené z trestného činu športovej korupcie," povedal manažér integrity futbalu SFZ Peter Dedík s tým, že Ukrajinci mali aj sprostredkovateľov."V tejto fáze nie je potrebné riešiť kluby. V budúcnosti v prípade preukázania však budú niesť zodpovednosť aj kluby," dodal Dedík. Policajné vyšetrovanie prebieha paralelne s disciplinárnym konaním, ku ktorému DK SFZ v súlade s disciplinárnym poriadkom zriadila Senát pre ochranu integrity súťaže. Podľa Dedíka je pravdepodobné, že zoznam podozrivých osôb i manipulovaných zápasov sa ešte rozšíri: "Zaoberáme sa tým viac ako dva roky, podnety sme dostali z viacerých zdrojov, najmä z UEFA, ktorá má systém na monitorovanie podozrivých stávok, od spoločnosti Sportradar, ale aj od iných agentúr. Ide o podobný model ako pred niekoľkými rokmi. Osoby sú prepojené na Áziu, stávky prebiehali na neregulovaných trhoch v zahraničí. Odmeny pre hráčov sa pohybovali rádovo v tisíckach eur."Prezident SFZ Ján Kováčik vyhlásil, že v súvislosti s manipuláciou stretnutí nemieni jeho organizácia nič zametať pod koberec: "Slovenský futbal nie je iný ako naša spoločnosť. SFZ nechce zatvárať oči pred korupciou, ktorá sa, žiaľ, deje aj v našich súťažiach. Záleží nám na očistení a naša snaha prináša výsledky." V médiách sa nedávno objavili správy, ktoré spájali s možnou korupciou aj úradujúceho majstra FC Spartak Trnava. "Samozrejme, nie je to príjemné a nie je to ideálny stav. Predstavitelia Trnavy ma však ubezpečili, že s tým nemajú nič spoločné," povedal Kováčik. "Zaoberá sa tým najmä NAKA, s ktorou spolupracujeme. Dostali sme oficiálne stanovisko, že vyšetrovanie stále prebieha, dosiaľ nepadlo žiadne obvinenie. Komunikujeme aj s UEFA, tá neurobila opatrenia, aby Trnava nehrala európske súťaže," uzavrel Dedík.