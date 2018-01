SFZ udelil ceny fair play I .Chodáka a vyhlásil ženskú 11-ku ligy

Ján Kováčik, prezident SFZ, ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Laureáti:



Ceny fair play Ivana Chodáka:



Cena za dlhoročný príklad: Miroslav Spišiak

Cena za dlhoročný príklad: Stanislav Seman

Cena za dlhoročný príklad: Eduard Bugan

Cena za dlhoročný príklad: Vladimír Hriňák (in memoriam)

Ďakovný list: Augustín Šuran

Ďakovný list: Viktor Zamborský



Talentovaní futbalisti:



Kategória U10 chlapci: Nathan Udvaroš (ZŠ s MŠ J.Murgaša, Šaľa)

Kategória U10 dievčatá: Nela Lopušanová (ZŠ s MŠ Školská, Žilina)

Kategória U13 chlapci: Michal Záhradník (ZŠ Klačno Ružomberok)

Kategória U13 dievčatá: Tamara Jedináková (ZŠ Pionierska Brezno)

Kategória žiak: Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)

Kategória mladší dorast: Roland Gerebenits (MŠK Žilina)

Kategória starší dorast: Ľubomír Tupta (Hellas Verona FC)

Kategória žiačka: Nikol Mazúchová (FC Union Nové Zámky)

Kategória juniorka: Mária Mikolajová (Partizán Bardejov)



Tréneri:



Kategória chlapci žiaci: Slavomír Konečný (MŠK Žilina)

Kategória chlapci mladší dorast: Ivan Belák (MŠK Žilina)

Kategória chlapci starší dorast: Michal Kuruc (FC Nitra)

Kategória dievčatá žiačky: Jozef Kmeť (MFK Ružomberok)

Kategória dievčatá juniorky: Martin Masaryk (ŠK Slovan Bratislava)

Kategória ženy: Ľubomír Čekan (Partizán Bardejov)



GRASSROOTS:



Cena Sociálny projekt: Pohár Karola Poláka - Ľubomír Dranga (OZ Múdry pes)

Cena aktivita roka 2017: CFT Akadémia - Daniel Štuller (Centrum futbalových talentov)



Najlepší strelci:



Kategória muži: Miloš Gallo

Kategória mládež chlapci: Ľubomír Puzder

Kategória mládež dievčatá: Laura Retkéšová

Senec 18. januára (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) ocenil vo štvrtok v rámci Večera Grassroots futbalu 2017 v Hoteli Senec talentovaných mládežníkov, ich trénerov a odovzdal ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka, ktorý sa do dejín slovenského futbalu zapísal najmä džentlmenským vystupovaním, ohľaduplnou hrou a zmyslom pre fair play. Za prístup k hre, k spoluhráčom, rozhodcom, divákom, no najmä k súperom, dostal prívlastok "rytier v kopačkách".Ceny s jeho menom si zo slávnostného podujatia odniesli Miroslav Spišiak, bývalý reprezentant, účastník MS, bronzový z ME aj zlatý olympijský medailista Stanislav Seman, tréner Eduard Bugan a bývalý rozhodca Vladimír Hriňák (in memoriam). Ďakovný list za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť a prínos pre futbal v súlade s princípmi fair play udelili športovému fotografovi Viktorovi Zamborskému a rozhodcovi, delegátovi a funkcionárovi BFZ Augustínovi Šuranovi (in memoriam).Súčasťou slávnosti bolo aj vyhlásenie najlepšej ženskej ligovej jedenástky. Dostali sa do nej až štyri hráčky Slovana Bratislava. Jej zloženie je nasledovné: brankárka Veronika Matúšková (ŠK Slovan Bratislava), obrankyne Monika Havranová (Partizán Bardejov), Alexandra Hollá, Monika Bytčánsková (obe Slovan Bratislava) a Denisa Mráziková (ŠKF VIX Žilina), stredopoliarky Katarína Košlabová (FC Nitra), Mária Mikolajová (Partizán Bardejov) a Martina Šurnovská (Slovan Bratislava), resp. útočníčky Veronika Sluková (ŠKF VIX Žilina), Adriana Briššová (Sport Ladies Club B. Bystrica) a Andrea Bogorová (Spartak Myjava).