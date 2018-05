ŠG Olympia Košice má na dosah domáci titul i pohárovú Európu

Na snímke tréner ŠG Olympia Košice Szabolcs Eschwig-Hajts. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

tabuľka 1. ligy žien po 3. kole:



1. ŠK Olympia ŠG Košice 9 8 1 0 141:64 17



2. KVP Kúpele Piešťany 9 5 1 3 97:77 11



3. Pirana SC Topoľčany 9 3 1 5 73:106 7



4. PVK Vrútky 9 0 1 8 64:128 1

Košice 8. mája (TASR) - Pred posledným 4. turnajom 1. ligy žien vo vodnom póle je v najlepšej pozícii domáci tím ŠG Olympia Košice. Ak získa titul, splní jeden z predsezónnych cieľov. Na dosah má aj druhý, ktorým je účinkovanie v Lige majstrov.Po tom, čo turnaje usporiadali Topoľčany, Vrútky a Piešťany, vyvrcholí súťaž v Košiciach. Práve hráčky domáceho klubu ŠG Olympia sú priebežnými líderkami ligy a doma sa s veľkou pravdepodobnosťou budú radovať z titulu.poznamenal tréner Szabolcs Eschwig-Hajts.Košičanky majú pred Piešťanmi náskok 6-tich bodov, takže teoreticky by ich ešte KVP Kúpele mohli bodovo vyrovnať. Dominancia košického ŠG Olympia v tejto sezóne je však výrazná a domáce hráčky budú chcieť sezónu ukončiť bez prehry.priznala brankárka Ivana Frištiková. Aj jej spoluhráčka Janka Kurucová verí, že aj štvrtý ligový turnaj sezóny im prinesie tri víťazstvá.Ambiciózny košický klub myslí aj na vyššie méty než domáca súťaž. V pláne má zúčastniť sa v Lige majstrov, no na ceste do hlavne fázy musí počítať s viacerými predkolami.uviedol manažér Ľubomír Tóth. Prípadnú účasť v prestížnej súťaži vnímajú ako výzvu hráčky aj tréner.povedal Eschwig-Hajts.