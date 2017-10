Shakespearovské divadelné kostýmy už dnešným hercov nesedia

Budova Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Budova Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 31. októbra (TASR) – Veľká scéna i honosné kostýmy sú súčasťou výpravnej romantickej komédie Zaľúbený Shakespeare, ktorú pripravuje Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Inscenácia podľa Oscarmi ovenčeného filmu zavedie divákov do sveta alžbetínskeho divadla, do obdobia, kedy William Shakespeare stojí ešte len na prahu svojej slávy.Výpravnosti hry zodpovedajú aj honosné odevy, ktoré kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová vytvorila podľa renesančných predlôh. Podľa jej slov im však nechýba ani súčasný akcent. „Aby boli blízke aj dnešným ľuďom, aby diváci videli, že sa ich hra dotýka. Veď také bolo aj alžbetínske divadlo, bolo určené predovšetkým ľuďom,“ vysvetlila Várossová.Ako pripomenula, renesančné oblečenie je mimoriadne rafinované a v mnohých ohľadoch aj komplikované. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na ušitie všetkých kostýmov bolo potrebných až 1,5 kilometra látky. „Napríklad len do šírky sukne išlo najmenej šesť metrov materiálu. Takže keď si predstavíme, koľko je to štvorcových metrov len do jednej sukne, tak to je neuveriteľné. Používali sa vtedy okrem rukávov aj parukávy, čiže zdvojené rukávy, živôtiky, pláštenky, peleríny, spodnice a tak ďalej. To znamená, že niektorý kostým sa môže naozaj skladať z 20, alebo z 25 metrov látky,“ skonštatovala Várossová.Zaujímavosťou je, že pri šití kostýmov sa využívali aj dobové strihy šiat, uvádzané ešte v palcových mierach. Na dnešných ľudí by sa však bez dodatočných úprav nedali použiť. „Muskulatúra ľudí vtedy bola úplne iná ako teraz. V súčasnosti ľudia viac športujú, majú väčšie hrudníky, širšie chrbty, tenšie drieky, sú vyšší. Prosto majú inak rozloženú svalovú hmotu. Preto sa dobové strihy nedajú celkom aplikovať na súčasných hercov. Ale je dobré, že sa na nich môžeme naučiť, ako tie kostýmy vlastne strihať. Zároveň je obdivuhodné, ako dokážu formovať postavu a docieliť jej sošnosť. Momentálne už prebiehajú skúšky a herci v kostýmoch pôsobia naozaj očarujúco a krásne,“ povedala Várossová.Okrem krajčírov sa na tvorbe kostýmov podieľali aj ďalšie profesie. Sú to napríklad modisti, ktorí vytvárajú dobové klobúky. Ale potrebné sú aj ďalšie remeslá, ktoré k tvorbe šiat nebývajú prizývané často. „Potrebovali sme aj zámočnícke práce na výrobu rozličných systémov na spájanie jednotlivých častí šiat, ktoré v minulosti, svojím prevedením či materiálom, odzrkadľovali aj spoločenský status. V každom prípade sa diváci môžu na Zaľúbeného Shakespeara naozaj tešiť. Bola by som veľmi rada, keby výprava tejto inscenácie odovzdala ľuďom, ktorí sa na ňu prídu pozrieť, istú depešu o tej dobe, kedy vznikali úžasné Shakespearove hry,“ dodala Várossová.Slovenskú premiéru inscenácie Zaľúbený Shakespeare uvedie DAB vo Veľkej sále 10. a 11. novembra 2017. V hlavných úlohách sa alternuje Ján Koleník a Juraj Ďuriš v úlohe Shakespeara a Kristína Turjanová a Klaudia Kolembusová v úlohe Violy de Lesseps.