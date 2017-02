Shapovalov dostal za nešťastnú inzultáciu rozhodcu pokutu 7000 dolárov

kanadský tenista Denis Shapovalov má na hlave uterák po kurióznej diskvalifikácii v rozhodujúcom zápase 1. kola svetovej skupiny Davisovho pohára proti Britovi Kylemu Edmundovi v Ottawe 5. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. februára (TASR) - Kanadský tenista Denis Shapovalov zaplatí za nešťastnú inzultáciu empajrového rozhodcu pokutu 7000 dolárov. Rozhodla o tom Medzinárodná tenisová federácia (ITF).Incident sa stal v nedeľňajšom rozhodujúcom piatom zápase daviscupového súboja v Ottawe medzi domácou Kanadou a Veľkou Britániou. Kanadský mladík prehrával 3:6, 4:6 a 1:2 a po prehratom geme frustrovaný odpálil loptičku rovno do ľavého oka empajrového rozhodcu Arnauda Gabasa. Ten sa chvíľu z nepríjemného momentu spamätával a po pár minútach zápas ukončil v prospech Veľkej Británie. Francúzsky rozhodca preventívne putoval na vyšetrenie do nemocnice, kde mu nezistili vážnejšie poranenie oka.Sedemnásťročný Shapovalov mohol dostať pokutu až do výšky 12.000 dolárov, ale ITF uznala, že išlo o neúmyselný akt a uznala aj to, že sa za svoj čin ospravedlnil.citovala diskvalifikovaného Kanaďana agentúra DPA.