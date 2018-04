Shaquille O'Neal predstavil výstavbu ďalšieho bytového komplexu

Shaquille O´Neal. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Newark 12. apríla (TASR) - Bývalý superhráč zámorskej basketbalovej NBA Shaquille O'Neal predstavil na tlačovej konferencii ďalší z jeho developerských projektov. Ide o výškovú budovu v meste New Jersey, ktorého súčasťou má byť bytový komplex so 168 apartmánmi.Investícia v prípade 22-poschodovej budovy by mala dosiahnuť sumu 79 miliónov dolárov. O'Neal má s ďalšou developerskou spoločnosťou v Newarku vo výstavbe aj inú výškovú budovu, resp. bytový komplex za 150 miliónov USD. Informovala agentúra AP.