Sharp kupuje od Toshiby jej divíziu osobných počítačov

Tokio 5. júna (TASR) - Sharp kúpi divíziu osobných počítačov (PC) koncernu Toshiba za 4 miliardy JPY (31,14 milióna eur). To je ďalší dôkaz zotavenia Sharpu pod kontrolou Foxconnu. Pre Sharp je to návrat k výrobe PC, s ktorou skončil pred 8 rokmi.Sharp bol kedysi veľkým dodávateľom high-endových televízií a displejov pre smartfóny. Firma však nedokázala konkurovať ázijským rivalom a pred dvomi rokmi ju kúpil taiwanský Foxconn. Spoločnosť opustila trh s PC v roku 2010.Dohoda o prevzatí počíta s tým, že Sharp 1. októbra prevezme 80,1-% podiel v divízii osobných počítačov Toshiby. Sharp by mal aj vďaka kapacitám Foxconnu, ktorý je najväčším svetovým zmluvným výrobcom elektroniky a veľkým dodávateľom pre Apple, dokázať produkovať PC lacnejšie.Toshiba uviedla pre Reuters, že do roku 2015 outsourcovala výrobu PC a aktuálne ich produkuje vo vlastnom závode v Číne.Sharp zaznamenal v uplynulom fiškálnom roku 2017/18, ktorý sa skončil v marci, prvý čistý zisk za 4 roky. Predajná sieť Foxconnu v Číne totiž pomohla firme zvýšiť predaj televízorov.(1 EUR = 128,44 JPY)