Shiffrinová vynechá paralelný slalom v Štokholme i zjazdy v Garmischi

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 29. januára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa po sérii slabších výsledkov vzdala utorňajšieho paralelného slalomu Svetového pohára v Štokholme. Vynechá aj oba zjazdy v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, ktoré sú na pláne v predolympijský víkend.Vedúca pretekárka celkového poradia SP v stredu odletí do dejiska zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu, informovala agentúra dpa.Shiffrinová nedokončila nedeľňajší slalom v Lenzerheide. V druhom kole mala vyše sekundový náskok, no nezvládla príliš priamy nájazd do vertikálneho kurzu v prelome do cieľa. Dvadsaťdvaročná Američanka tak po sérii menej výrazných výkonov v ďalších disciplínach potvrdila, že pred ZOH nie je vo svojej ponovoročnej bezkonkurenčnej fazóne.V Štokholme tak bude jednou z hlavných ašpirantiek na víťazstvo slovenská lyžiarka Petra Vlhová.