SHMÚ: Prílev arktického vzduchu na Slovensko sa už prejavuje

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 5. januára (TASR) - Prílev arktického vzduchu na Slovensko od severu až severovýchodu sa už začína prejavovať. Najvýraznejšie v stredných i vyšších polohách a na severe miestami už aj v nižších polohách. Na Lomnickom štíte namerali dnes meteorológovia o 15.00 h -24,2 stupňa Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Podľa SHMÚ možno výrazný pokles teploty pozorovať aj na stanici Liesek na Orave. "Ten hlásil o 15.10 h -10,1 stupňa Celzia. Na juhu sa ochladzovanie zatiaľ ešte výraznejšie neprejavuje, napríklad o 15.10 h mal Lučenec -0,5 stupňa Celzia," uviedli meteorológovia.SHMÚ varuje, že Slovensko potrápia v piatok (6.1.) nízke teploty, silný vietor i tvorba snehových jazykov a závejov. Ústav vydal na tento deň výstrahy 1. a 2. stupňa.Na väčšine územia Slovenska očakávajú meteorológovia v noci na sobotu (7.1.) dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu až do - 20 stupňov Celzia. V okresoch severného a stredného Slovenska môže teplota klesnúť až na - 24 stupňov Celzia.SHMÚ varuje aj pred silným vetrom, ktorý na západe a východe Slovenska môže dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť do 75 kilometrov za hodinu. Na horách severného a stredného Slovenska môže táto rýchlosť vetra dosiahnuť v nárazoch až 130 kilometrov za hodinu.Meteorológovia v súvislosti so silným vetrom upozorňujú aj na tvorbu snehových závejov a jazykov.