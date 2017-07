SHMÚ varuje pred búrkami na juhu Banskobystrického kraja

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - V južnej časti Banskobystrického kraja by dnes popoludní malo výdatnejšie zapršať. Predpokladá to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota. Informuje o tom SHMÚ na svojej webovej stránke.Podľa meteorológov sa očakáva úhrn zrážok od 10 do 40 mm, rýchlosť vetra by mohla miestami dosiahnuť 55 až 70 km/h.uvádza SHMÚ.