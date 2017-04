SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom a silným vetrom na horách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 27. apríla (TASR) – V okresoch Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja môže miestami intenzívne pršať, pričom úhrn zrážok môže dosiahnuť 60 až 100 milimetrov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre časť uvedených krajov výstrahu druhého stupňa, ktorá platí oddnes od 8.00 h do soboty (29.4.) 8.00 h. SHMÚ varuje aj pred výskytom dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov v časti Trenčianskeho, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, pre ktoré vydal výstrahu prvého stupňa. Platí takisto dnes od 8.00 h do soboty 8.00 h.V horských polohách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja SHMÚ miestami očakáva silný vietor s rýchlosťou 90 až 115 kilometrov za hodinu. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa s platnosťou do piatka (28.4.) do 16.00 h.