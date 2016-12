SHMÚ varuje pred silným vetrom, na horských priechodoch záveje

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výstraha pred vetrom platí 27. decembra takmer na celé územie Slovenska. Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) - So silnejším vetrom na hrebeňoch hôr severného Slovenska treba počítať aj v najbližších dňoch. Výstrahu druhého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy Žilina, Martin, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica.Podľa SHMÚ môže vietor na tomto území dosiahnuť miestami rýchlosť 115 až 140 kilometrov za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a pre dané oblasti podľa meteorológov nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody. Výstraha predbežne platí do stredy (28.12.) do 20.00 h.Pre Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj platí zároveň výstraha prvého stupňa pre možnú tvorbu snehových jazykov a závejov. Na tie by si mali vodiči dávať pozor predovšetkým na horských priechodoch. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.Na vietor si treba dávať pozor podľa meteorológov v utorok 27. decembra na väčšine územia západného a stredného Slovenska a niektorých západnejších okresoch východného Slovenska. Preň zatiaľ platí výstraha prvého stupňa, kedy sa rýchlosť vetra odhaduje v nárazoch okolo 60 až 75 km/h.V súčasnosti by mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy. Rovnako zjazdné by mali byť aj horské priechody, ktorých povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Väčšiu pozornosť si treba dať na horských priechodoch Huty, Vrchslatina, Klenov, Čertovica, Makov, Branisko, Podspády, Súľová a Grajnár s vrstvou kašovitého až utlačeného snehu a na horskom priechode Herlianske Sedlo, kde sa na vozovke nachádza čerstvý sneh.Informuje o tom webový portál zjazdnost.sk, pričom Slovenská správa ciest upozorňuje vodičov na zvýšené riziko vzniku námrazy a poľadovice na väčšine ciest a diaľnic na území Slovenska. Pozor si treba dávať aj na úsekoch s nižšou viditeľnosťou. Dohľadnosť do 50 m je v lokalite Turňa nad Bodvou, do 100 m v lokalitách Poltár, Košice-Krematórium, Lučenec a do 200 m Moldava nad Bodvou, Spišský Hrhov, Kremnica, Rimavská Sobota, Nitrianske Rudno, Záborské, Fiľakovo a Rožňava.