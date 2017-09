SHMÚ varuje pred silným vetrom na strednom a severnom Slovensku

Ilustračné foto Foto: internet Foto: internet

Bratislava 16. septembra (TASR) – Na horách stredného a severného Slovenska očakávajú meteorológovia dnes a v nedeľu (17.9.) silný vietor. Ten môže v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 90 až 115 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá potrvá do nedeľňajšej 18.00 h.Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa SHMÚ v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre aktivity ako je pešia turistika a horolezectvo.Meteorológovia varujú v nedeľu aj pred dažďom s úhrnom zrážok 30 až 50 milimetrov, a to najmä na strednom Slovensku.