Si Ťin-pching a Kim Čong-un rokovali o utužovaní spolupráce

Severokórejský líder Kim Čong-un (uprostred vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching počas uvítacej ceremónie v Pekingu v utorok 19. júna 2018. Severokórejský vodca Kim Čong-un začal v utorok svoju dvojdňovú návštevu Číny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 21. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching diskutovali počas posledného kola rokovaní v Pekingu o spôsoboch upevnenia strategickej spolupráce. Informovali o tom vo štvrtok severokórejské štátne médiá.Rozhovory viedli v stredu - v druhý a posledný deň najnovšej návštevy Kima v čínskom hlavnom meste. Ich utorkový summit bol už tretím približne za tri mesiace.Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA si vymenili názory naKim tiež pred stredajšou cestou späť do vlasti navštívil významné poľnohospodárske a iné zariadenia. Zašiel do Inštitútu vedecko-technických inovácií patriaceho pod Čínsku akadémiu poľnohospodárskych vied a do dopravného kontrolného centra s automatizovanými systémami pre metro. Ocenil automatizáciu na vysokej úrovni.Podľa juhokórejskej agentúry Jonhap jeho návšteva takýchto zariadení odráža rastúci záujem KĽDR o reformu svojho poľnohospodárskeho sektora a vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre hospodársky rozvoj.Severokórejské štátne médiá v stredu informovali, že Kim Čong-un a Si Ťin-pching dospeli k porozumeniu v záležitostiach, o ktorých v Pekingu obaja lídri diskutovali, vrátane denuklearizácie Kórejského polostrova. Zhodnotili minulotýždňový historický summit Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure a vymenili si názory na to, ako vyriešiť otázku jadrového odzbrojenia.Čínsky prezident požiadal v utorok severokórejského lídra o naplnenie dohôd o jadrovom odzbrojení, ktoré Kim dosiahol s Trumpom minulý týždeň v Singapure. Taktiež sľúbil vodcovi KĽDR, že Čína podporí medzinárodnými sankciami postihnutú Severnú Kóreu pri jej hospodárskej obnove.